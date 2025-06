Nintendo Switch 2 - Record di vendite

NINTENDO SWITCH 2 STABILISCE UN RECORD, VENDENDO OLTRE 3,5 MILIONI DI UNITÀ A LIVELLO MONDIALE NEI PRIMI QUATTRO GIORNI

La nuova console è l'hardware Nintendo più venduto di sempre

Nei quattro giorni successivi al suo lancio, il 5 giugno, Nintendo Switch 2 ha venduto più di 3,5 milioni di unità in tutto il mondo, diventando l'hardware Nintendo più venduto di sempre.

Nintendo Switch 2 presenta uno schermo più grande e vivido, capace di una visualizzazione in alta definizione Full 1080p (e 4K se collegato a un TV o monitor compatibile), un processore più veloce che consente una grafica migliorata e prestazioni di gioco superiori, e controller Joy-Con 2 magnetici riprogettati con funzionalità mouse. La console introduce anche la nuova funzionalità GameChat, dove i giocatori possono chattare vocalmente o videochiamare e condividere schermate di gioco con gli amici online, dando la sensazione di giocare insieme nella stessa stanza anche se amici e familiari sono a chilometri di distanza.

"Nintendo Switch 2 rappresenta la prossima evoluzione di Nintendo Switch, e siamo molto felici e grati di vederla già accolta da così tanti giocatori in tutta Europa", ha dichiarato Luciano Pereña, CEO e Presidente di Nintendo of Europe. "Non vediamo l'ora che le persone possano connettersi tra loro attraverso giochi come Mario Kart World, condividendo l'esperienza con amici e familiari, vicini o lontani."

Nintendo Switch 2 è stato lanciato insieme a Mario Kart World. Caratterizzato da un mondo interconnesso per la prima volta nella serie, dove è possibile guidare praticamente ovunque (anche attraverso città, pianure, un deserto e persino l'oceano), Mario Kart World include condizioni meteorologiche dinamiche, nuove modalità di gioco e fino a 24 piloti contemporaneamente – il numero più alto nella storia della serie.

E il mese prossimo, un nuovissimo gioco platform 3D con protagonista Donkey Kong farà il suo debutto esclusivamente su Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza permetterà ai giocatori di liberare il loro Kong interiore mentre si fanno strada a suon di pugni e colpi attraverso un'avventura piena d'azione selvaggia e ricca di caos, in uscita il 17 luglio.

