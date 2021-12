Nintendo Switch - record di vendite

La settimana del Black Friday, in Italia e in Europa, è stata unasettimana da record per Nintendo Switch. Sono state vendute più console Nintendo Switch rispetto a qualsiasi altra settimana nel ciclo di vita della console.

In Europa, il mese di Novembre 2021 ha visto anche due settimane record per il software di Nintendo Switch. Nella settimana del 15 novembre, in tutta Europa, sono stati venduti più giochi per Nintendo Switch rispetto a qualsiasi settimana precedente nella storia della console, un record che è stato poi ulteriormente superato la settimana successiva.



Significativo è stato il lancio diPokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente il 19 Novembre che, insieme,hanno venduto oltre sei milioni di copie in tutto il mondo nel primo fine settimana di vendita.

