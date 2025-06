Huawei Anelli Attività Venezia Challenge: attiva il tuo benessere, conquista i tuoi obiettivi

Un percorso in due fasi per promuovere la salute quotidiana attraverso il movimento, supportato dalla tecnologia Huawei. Chi completa la sfida in due fasi può ricevere una medaglia digitale e un coupon da 50 euro su Huawei Store.

Huawei invita tutti gli utenti a rimettersi in movimento con la Anelli Attività Venezia, una sfida motivazionale che premia la costanza quotidiana e l’attenzione alla salute attraverso il completamento degli obiettivi di attività tracciati dagli smartwatch Huawei. Dal 7 al 17 giugno e dal 18 giugno al 16 luglio, la challenge accompagnerà gli utenti in un percorso graduale ma ambizioso, strutturato in due fasi, arricchito da speciali premi istituiti per l’occasione alla scoperta dei benefici derivanti dal completamento degli anelli della salute.

L’iniziativa infatti, si inserisce nella visione Huawei di una tecnologia che non solo misura i progressi, ma ispira il cambiamento. Una visione rafforzata dalla recente Indagine Europea sullo Stile di Vita e la Salute 2025, realizzata in collaborazione con Ipsos, che evidenzia come il 78% dei professionisti sanitari raccomandi l’uso dei dispositivi wearable per migliorare abitudini e benessere, e come il 90% degli utenti regolari dichiari di aver adottato nuove pratiche salutari proprio grazie a questi strumenti.

Due fasi per due livelli di consapevolezza

Con la Anelli Attività Venezia, Huawei rafforza il proprio impegno per promuovere un benessere che nasce dalla costanza e consapevolezza quotidiana, dalla motivazione personale e dal supporto della tecnologia. La sfida, aperta a tutti gli utenti Huawei, con iscrizione tramite l’app Huawei Health, è pensata per accompagnare le persone in un percorso graduale e concreto, che attraverso piccoli gesti quotidiani, come appunto può essere la chiusura degli anelli, aiuta a ritrovare il proprio equilibrio e a trasformarlo in uno stile di vita più consapevole. È in questo contesto che si inseriscono le due fasi della challenge che aiutano a comprendere il giusto equilibrio tra Movimento inteso come calorie bruciate, Esercizio, ovvero i minuti di attività intensa e lo Stare in piedi che indica le ore attive della giornata, ovvero i tre anelli da chiudere. In particolare:

La Fase A — Warmup, attiva dal 7 al 17 giugno, ha l’obiettivo di stimolare il ritorno al movimento con un traguardo accessibile di 500 kcal bruciate. Completando questa fase, si ottiene un coupon del valore di 50 euro valido per l’acquisto di un HUAWEI Watch FIT 4 Pro.

La Fase B — La Sfida, in programma dal 18 giugno al 16 luglio, punta a consolidare l’impegno nel tempo. In questo periodo, gli utenti sono invitati a bruciare 1500 kcal totali per ricevere una medaglia digitale commemorativa ispirata a Venezia.

La scelta della città lagunare non è casuale. Huawei è infatti Partner Ufficiale per l’Intelligenza e la Tecnologia del Padiglione Cinese alla Biennale di Architettura 2025, dove tecnologia e cultura si incontrano in un’esperienza immersiva. La medaglia digitale commemorativa della challenge è ispirata proprio a Venezia: una città che incarna il fluire armonico del movimento, la resilienza e il connubio tra tradizione e innovazione.

Gli strumenti perfetti per affrontare la sfida

A supportare l’intera esperienza ci saranno i nuovi HUAWEI WATCH FIT 4 e FIT 4 Pro, i più recenti dispositivi wearable lanciati da Huawei. Dotati del sistema TruSense per il monitoraggio avanzato della salute, e arricchiti da funzionalità outdoor di livello professionale, questi smartwatch offrono prestazioni elevate in un design sottile e leggero. Sono compatibili con Android e iOS, dispongono di navigazione offline, modalità sport dedicate, monitoraggio ECG e autonomia estesa: strumenti ideali per accompagnare ogni fase della challenge, con precisione e affidabilità.