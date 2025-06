Serena Rossi e il ricordo imbarazzante a Venezia: Quel bacio tra JLo e Ben Affleck? Una scena assurda

Serena Rossi ricorda con imbarazzo il Festival di Venezia 2021, un evento che le rimarrà impresso per sempre. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha svelato un episodio imbarazzante durante la manifestazione, quando incontrò Jennifer Lopez, il cui bacio con Ben Affleck catturò l’attenzione di tutti. Un momento che, tra sorprese e fraintendimenti, dimostra quanto le star siano spesso sotto i riflettori anche nei momenti più inaspettati.

Ci sono episodi che restano impressi nella memoria, e per Serena Rossi uno di questi risale al Festival di Venezia 2021. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attrice ha raccontato un momento particolarmente imbarazzante vissuto durante la kermesse cinematografica, quando era madrina dell’evento.

Rossi ha ricordato l’incontro con Jennifer Lopez, che venne interrotto in modo inaspettato da Ben Affleck. L’attore americano, all’epoca compagno della popstar, si avvicinò e la baciò davanti a tutti, bloccando sul nascere la conversazione tra Serena e JLo. Una scena che fece molto discutere sui social, dove in molti criticarono l’atteggiamento della cantante.

Leggi anche La Sposa con Serena Rossi : si farà la seconda stagione?

“Eh, ma io lo sapevo che si sarebbero lasciati. Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico, qualcosa non torna”, ha commentato Serena Rossi con tono ironico, lasciando intendere qualche perplessità sull’autenticità del gesto. “Io non pomicio con Davide davanti agli altri”, ha aggiunto, facendo riferimento al marito Davide Devenuto.

Serena e Davide si sono sposati il 17 giugno 2023, dopo una lunga relazione e anni di convivenza. La cerimonia civile si è tenuta alle Terme di Caracalla, a Roma, in forma estremamente intima. “Eravamo in 14: genitori e fratelli. Davide indossava una giacca e pantaloni di lino, con t-shirt e scarpe da tennis. Io avevo un vestitino bianco al ginocchio, mi ero truccata e pettinata da sola”, ha raccontato l’attrice.

I due sono genitori di Diego, un bambino di 8 anni. “Si imbarazza molto quando canto. A volte si tappa le orecchie e mi dice che mi atteggio un po’”, ha detto Serena sorridendo. Un ritratto familiare semplice e autentico, lontano dalle luci della ribalta.