Pokémon NAIC 2025: Live da New Orleans

I CAMPIONATI INTERNAZIONALI NORDAMERICANI POKÉMON 2025 IN DIRETTA DA NEW ORLEANSScopri l’intero programma della diretta e le ricompense digitali che ti aspettano. Appuntamento su Twitch e YouTube dal 13 al 15 giugno.

Londra, 10 giugno 2025 - Tra il 13 e il 15 giugno tutte le strade porteranno a New Orleans , dove Allenatori di Pokémon da tutto il pianeta arriveranno all’ Ernest N. Morial Convention Center per conquistare la vittoria ai Campionati Internazionali Nordamericani!

I concorrenti metteranno alla prova le loro abilità nelle competizioni del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon , dei videogiochi Pokémon, di Pokémon GO e di Pokémon UNITE per assicurarsi un posto ai Campionati Mondiali Pokémon 2025 che si terranno nel mese di agosto ad Anaheim, in California .

I fan potranno seguire tutte le gare comodamente da casa propria e godersi ogni momento grazie alle dirette su Twitch e YouTube .

Coloro che guarderanno la trasmissione ufficiale su Twitch nonché le dirette di alcuni co-streamer selezionati potranno festeggiare da casa con ricompense digitali ottenibili nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto , nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live , in Pokémon GO e in Pokémon UNITE . Consulta questa pagina per tutti i dettagli e scoprire come riscattare tali ricompense.

Tutto avrà inizio alle ore 15:00 italiane su Twitch e YouTube ; una panoramica completa dell’evento è disponibile qui (sito in inglese), mentre l’intero programma è riportato nel seguito:

Programma della diretta (orari riportati in ora italiana)

Diretta dei videogiochi Pokémon : Twitch.tv/Pokemon , YouTube.com/PokemonCommentatori : Lou Akcosh-Cromie, Len Deuel, Rosemary Kelley, Jake Muller, Evan Latt, Scott Glaza e Joe Brown

Dalle 15:00 di venerdì 13 giugno alle 02:00 di sabato 14 giugnoDalle 15:00 di sabato 14 giugno alle 02:00 di domenica 15 giugnoAlle 21:30 di domenica 15 giugno Su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/Pokemon

Diretta del GCC Pokémon : Twitch.tv/Pokemon , YouTube.com/PokemonCommentatori : Chip Richey, Kyle Sabelhaus, Shai Burton, Alex Dao, Shelbie Bou, Kyle Sucevich e Adam Watson

Dalle 15:00 di venerdì 13 giugno alle 02:00 di sabato 14 giugnoDalle 15:00 di sabato 14 giugno alle 02:00 di domenica 15 giugnoAlle 18:00 di domenica 15 giugno Su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/Pokemon

Diretta di Pokémon GO : Twitch.tv/Pokemon , YouTube.com/PokemonCommentatori : Martijn Versteeg, Jim Lawson, Caleb Peng, Sophia Mei, Martin Galderisi e Steven Sanders

Dalle 15:00 di venerdì 13 giugno alle ore 01:00 di sabato 14 giugnoDalle 15:00 di sabato 14 giugno alle ore 01:00 di domenica 15 giugnoAlle 16:30 di domenica 15 giugno Su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/Pokemon

in diretta Pokémon UNITE : Twitch.tv/PokemonUNITE , YouTube.com/PokemonUNITECommentatori : Jake “Spragels” Sprague, Kirk “Doobsnax” Dubé, Joshua “Zoinks” Hiebert, Evan “Wonderchef” Hashimoto, Kelly “Kelosaurus” Wilson e D’Andre “Dreiku” Alexander

Dalle 15:00 alle 22:00 di venerdì 13 giugnoDalle 15:00 alle 00:00 di sabato 14 giugnoAlle 15:00 di domenica 15 giugno Su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/Pokemon