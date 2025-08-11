CAMPIONATI MONDIALI POKÉMON 2025 IN DIRETTA DA ANAHEIM

Campionati Mondiali Pokémon 2025: diretta da Anaheim dal 15 al 17 agosto — ecco il programma completo

Londra, 11 agosto 2025 — Ci siamo: migliaia di Allenatori Pokémon sono pronti a volare ad Anaheim, California, per i Campionati Mondiali Pokémon 2025, in programma dal 15 al 17 agosto.

Che tu sia tra il pubblico o a casa davanti allo schermo, vivere l’evento sarà più semplice che mai grazie alle dirette su Twitch e YouTube.

Quattro giochi, tre giorni di sfide

Gli sfidanti si daranno battaglia in tornei dedicati a:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC)

Pokémon GO

Pokémon UNITE

Chi seguirà l’evento in streaming — sia sul canale ufficiale che tramite co-streamer selezionati — potrà anche ottenere ricompense digitali esclusive nei giochi coinvolti, tra cui:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

GCC Pocket e GCC Live

Pokémon GO

Pokémon UNITE

?? Tutti i dettagli per riscattare i premi sono disponibili nella pagina ufficiale dell’evento.

Dove e quando seguire le dirette

Le trasmissioni inizieranno ogni giorno alle 17:30 (ora italiana) su Twitch e YouTube.

Ecco il programma completo, suddiviso per titolo.

?? Diretta Videogiochi Pokémon

Canali: Twitch.tv/Pokemon — YouTube.com/@Pokemon

Commentatori: Rosemary Kelley, Scott Glaza, Aaron Zheng, Ben Kyriakou, Charlie Merriman, Lee Provost, Sierra Dawn, Gabby Snyder

Venerdì 15 agosto : 17:30 – 03:50

Sabato 16 agosto : 17:30 – 03:00

Finali: Domenica 17 agosto, ore 01:20 (lunedì 18 in Italia)

?? Diretta GCC Pokémon

Canali: Twitch.tv/PokemonTCG — YouTube.com/@Pokemon

Commentatori: Kyle Sabelhaus, Shelbie Bou, Kyle Sucevich, Ethan Hegyi, Freya Pearce, Mike Ellis, Joe Bernard

Venerdì 15 agosto : 17:30 – 05:10

Sabato 16 agosto : 17:30 – 04:00

Finali: Domenica 17 agosto, ore 20:50

?? Diretta Pokémon GO

Canali: Twitch.tv/PokemonGO — YouTube.com/@Pokemon

Commentatori: Martijn Versteeg, Jim Lawson, Caleb Peng, Steven Sanders, Will Dunphey, Amanda Lundberg, Fareed Anees

Venerdì 15 agosto : 17:30 – 03:50

Sabato 16 agosto : 17:30 – 04:00

Finali: Domenica 17 agosto, ore 19:10

?? Diretta Pokémon UNITE

Canali: Twitch.tv/PokemonUNITE — YouTube.com/@PokemonUNITE

Commentatori: Jake “spragels” Sprague, Kirk “doobsnax” Dubé, Joshua “Zoinks” Hiebert, Evan “Wonderchef” Hashimoto, Kelly “Kelosaurus” Wilson, Danelie Purdue, Sophia de Ipanema

Venerdì 15 agosto : 17:30 – 03:50

Sabato 16 agosto : 17:30 – 03:30

Finali: Domenica 17 agosto, ore 18:00

Per aggiornamenti in tempo reale sui Campionati Mondiali Pokémon 2025 e sul programma Play! Pokémon, visita il sito ufficiale: Pokemon.com/it/play-pokemon.