Matera, caos alla festa del Maggio di Accettura: buoi imbizzarriti travolgono la folla, cinque feriti

Momenti di panico ieri sera ad Accettura, in provincia di Matera, durante la tradizionale processione dei buoi per la festa di San Giuliano Martire. Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un improvviso incidente che ha coinvolto gli animali trainanti i tronchi del Maggio.

Secondo una prima ricostruzione, lo scoppio di botti e fuochi d'artificio avrebbe spaventato alcuni buoi, facendo perdere il controllo agli addetti. Gli animali si sono lanciati verso la folla, travolgendo diversi spettatori e scatenando il caos tra i presenti.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente per soccorrere i feriti. Quattro di loro hanno riportato lesioni lievi e sono stati medicati sul posto o trasportati in ospedale per accertamenti. Più gravi, invece, le condizioni di una persona colpita in modo violento: è stata trasferita d'urgenza in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza.

Sull’accaduto stanno svolgendo indagini i carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste durante l’evento.

Il Maggio di Accettura è uno degli eventi più suggestivi della Basilicata, un rito ancestrale che celebra il simbolico matrimonio tra due alberi, nel cuore del Parco della foresta di Gallipoli Cognato. La manifestazione, che attira ogni anno numerosi visitatori, prosegue a giugno con le celebrazioni religiose dedicate al santo patrono.