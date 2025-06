Europei Under 21 2025: calendario, convocati dell'Italia, girone e partite in chiaro su Rai

Il countdown è iniziato: mercoledì 11 giugno si accendono i riflettori sugli Europei Under 21 2025, un torneo ricco di emozioni e talento. L’Italia, nel girone A con Slovacchia, Spagna e Romania, punta a conquistare il suo sesto titolo, superando la storica rivale. Tutte le partite e i convocati azzurri saranno in chiaro su Rai, pronti a scrivere una nuova pagina di gloria. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa avventura!

Mercoledì 11 giugno prenderà il via la 25ª edizione degli Europei Under 21, con l’Italia inserita nel girone A insieme a Slovacchia, Spagna e Romania. Gli Azzurrini esordiranno contro la Romania a Trnava, città a circa 50 km da Bratislava. È qui che inizierà il cammino verso un possibile sesto titolo continentale, traguardo che permetterebbe di superare proprio la Spagna nel numero di successi nella competizione.

L’ultima volta che gli Europei Under 21 si sono disputati in Slovacchia risale al 2000 e a trionfare fu proprio l’Italia. La squadra guidata da Carmine Nunziata debutta mercoledì 11 giugno contro la Romania, affronterà poi i padroni di casa il 14 giugno, e chiuderà il girone il 17 giugno contro la Spagna. L’eventuale finale è fissata per sabato 28 giugno.

Calendario Girone A

11 giugno: Slovacchia-Spagna (ore 18), Italia-Romania (ore 21)

14 giugno: Spagna-Romania (ore 18), Slovacchia-Italia (ore 21)

17 giugno: Romania-Slovacchia (ore 21), Spagna-Italia (ore 21)

Fasi finali

Quarti di finale: 21-22 giugno

Semifinali: 25 giugno

Finale: 28 giugno

Contro la Romania, l’Italia vanta tre vittorie e un pareggio nei quattro precedenti agli Europei. L’ultima sfida risale al 2021, in amichevole, terminata 4-2 per gli Azzurrini con una tripletta di Simone Canestrelli. La formazione romena, allenata da Daniel Pancu, ha ottenuto la qualificazione chiudendo al primo posto il gruppo E con 7 vittorie in 10 partite, trascinata da Louis Munteanu, ex Fiorentina, autore di 5 gol nel girone di qualificazione.

Il secondo match vedrà l’Italia affrontare la Slovacchia, squadra organizzata e sostenuta dal pubblico di casa. Tra i protagonisti da tenere d’occhio c’è Nino Marcelli, esterno sinistro classe 2005 dello Slovan Bratislava, già in rete contro il Milan nella Youth League, autore di 5 gol e 6 assist in stagione.

Infine, la Spagna sarà l’ultima avversaria del girone. Nonostante l’assenza di Gavi e Lamine Yamal, impegnati con la Nazionale maggiore, può contare su giocatori reduci dall’oro olimpico come Alberto Moleiro del Las Palmas, 6 gol in 35 presenze in Liga. Tra i convocati figurano anche volti noti del calcio italiano come Raul Moro, ex Lazio, il terzino Gerard Martin del Barcellona e il difensore del Napoli Rafa Marin.

Il commissario tecnico Nunziata potrà affidarsi a una rosa competitiva che punta a migliorare il percorso del 2023, chiuso al terzo posto nel gruppo D. Il centrocampo è composto da talenti affermati in Serie A come Niccolò Pisilli (Roma), Giovanni Fabbian (Bologna) e Jacopo Fazzini (Empoli). In attacco spiccano Wilfried Gnonto, 9 reti con il Leeds, e Luca Koleosho, 2 reti con il Burnley. In difesa ci sono Lorenzo Pirola, Diego Coppola e Daniele Ghilardi, davanti al portiere Sebastiano Desplanches.

Sugli esterni si muovono Michael Kayode (Brentford) e Matteo Ruggeri (Atalanta), mentre Tommaso Baldanzi sarà il jolly tra centrocampo e attacco. Ecco i 23 convocati:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Diego Coppola, Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Torino), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Tommaso Baldanzi (Roma), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley)

Tutte le partite dell’Italia agli Europei Under 21 saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Rai 2. Su Rai Sport saranno visibili anche altre tre gare della fase a gironi, oltre a tutti i quarti di finale, le semifinali e la finale. I match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.