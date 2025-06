FINAL FANTASY XVI E VII REMAKE SU XBOX

come parte della strategia multipiattaforma di SQUARE ENIX e l'obiettivo di offrire più giochi agli utenti Xbox, l'azienda ha annunciato che, a partire da oggi, FINAL FANTASY™ XVI è disponibile in formato digitale per Xbox Series X|S e Xbox PC con supporto per Xbox Play Anywhere, e che FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriverà in formato digitale quest'inverno su Xbox Series X|S e Xbox PC con supporto per Xbox Play Anywhere. Con quest'annuncio durante l'Xbox Games Showcase, adesso tutti i titoli principali in single-player di FINAL FANTASY, oltre all'acclamato MMORPG FINAL FANTASY XIV Online, sono disponibili su Xbox Series X|S e Xbox PC.

Guarda il trailer d'annuncio al link seguente:

https://youtu.be/0NjDUiKMjrY

https://youtu.be/DopkGerIBuw

FINAL FANTASY XVI, l'ultimo titolo pubblicato nella serie principale di FINAL FANTASY, esce oggi in formato digitale su Xbox Series X|S e Xbox PC con la FINAL FANTASY XVI Complete Edition, che include gli emozionanti DLC “Echoes of the Fallen” e “The Rising Tide” a prezzo scontato, o separatamente (gioco base, capitoli DLC e Pass di espansione di FINAL FANTASY XVI). FINAL FANTASY XVI supporta anche Xbox Play Anywhere, che permette di accedere al gioco completo e di condividere i salvataggi su console, PC o il cloud. Così i giocatori potranno scegliere come affrontare le battaglie frenetiche di FINAL FANTASY XVI e gli enormi Eikon nei panni di Clive durante la sua missione di vendetta.

Acquistando qualsiasi edizione, si otterranno gli oggetti di gioco seguenti: Spada del sangue, Cuorefiero, Portafortuna di Cait Sith e Bobina per orchestrion "Sedici campane".

È anche possibile scaricare gratuitamente l'adrenalinica Demo di FINAL FANTASY XVI per Xbox Series X|S, con la possibilità di trasferire i salvataggi al gioco completo. Scarica la Demo di FINAL FANTASY XVI per scoprire l'inizio dell'epica storia di Clive, le sue ambizioni e i suoi obiettivi.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE è l'edizione ampliata della prima parte del progetto remake di FINAL FANTASY VII, e include una storia aggiuntiva che si svolge durante gli eventi di gioco. In FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, i giocatori potranno rivivere la prima parte dell'iconico gioco del 1997, mentre l'eroe Cloud Strife incontra alleati indimenticabili ed esplora la città distopica di Midgar. Questo capitolo cruciale, che si conclude con un'epica fuga, prepara il terreno per una delle storie più leggendarie dei videogiochi.

Con più di sette milioni di copie fisiche e digitali vendute in tutto il mondo su PlayStation e PC, questa nuova uscita segna il debutto del progetto su piattaforme Xbox, offrendo a una nuova audience la possibilità di giocare al "GdR dell'anno 2020" secondo i The Game Awards per la prima volta in assoluto.