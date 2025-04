FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE E BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD REMASTER SU NINTENDO SWITCH 2

Nel corso della presentazione odierna Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, SQUARE ENIX ha annunciato che due RPG celebrati dalla critica, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE e BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, arriveranno sul tanto atteso nuovo sistema. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE è l’edizione espansa del primo capitolo del progetto di remake di FINAL FANTASY VII e include un arco narrativo aggiuntivo che si svolge durante gli eventi del gioco. BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster fa rivivere l'amato titolo per Nintendo 3DS con una grafica aggiornata e nuovi minigiochi da scoprire per tutti gli appassionati. L’ultimo sistema di Nintendo permetterà ai fan di giocare gli RPG di successo di Square Enix con una grafica migliorata e texture aggiornate sul nuovo e più grande schermo.

Per vedere l'annuncio di Nintendo Switch 2 che include FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, vai su https://youtu.be/VrTVeYm4iIM?t=2937

Per vedere il trailer di BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster per Nintendo Switch 2, vai su: https://youtu.be/pzMaa7UqC7c

In FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, i giocatori seguono la storia dell'ex agente SOLDIER divenuto mercenario, Cloud Strife, mentre presta il suo aiuto al gruppo di resistenza Avalanche nella città di Midgar alimentata dai Mako. Nella lotta contro l'oscura Shinra Electric Power Company, Cloud e i suoi compagni vengono spinti in un conflitto più grande per determinare il destino del pianeta. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE include anche un coinvolgente arco narrativo originale, FF7R EPISODE INTERmission, che porta in primo piano Yuffie Kisaragi, la ninja Wutai, mentre si infiltra nella città di Midgar durante gli eventi del gioco base.

Con oltre sette milioni di copie in tutto il mondo su piattaforme PlayStation e PC, questa prossima uscita segna il debutto della serie su sistemi Nintendo, offrendo a un nuovo pubblico di giocatori di provare per la prima volta in assoluto l’RPG of the Year dei The Game Awards 2020.

Uscito originariamente nel 2012 per Nintendo 3DS, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster porta l’indimenticabile storia, i personaggi iconici disegnati da Akihiko Yoshida (FINAL FANTASY TACTICS, NieR:AutomataTM) e l’innovativo sistema di combattimento a turni “Brave & Default” all'attuale generazione di giocatori del sistema Nintendo Switch 2. La rimasterizzazione HD presenta una grafica aggiornata e contenuti inediti per rivisitare il mondo di Luxendarc, perfetti sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati.

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster è ambientato a Luxendarc, un mondo in cui quattro cristalli elementali mantengono la pace e l'equilibrio. Quando l'oscurità emerge improvvisamente dal Great Chasm che ha lasciato un vuoto spalancato nel mondo, i guerrieri della luce si imbarcheranno in un'avventura per salvarlo dalla calamità. I giocatori si uniranno ad Agnès Oblige, la vestale del Wind Crystal, Tiz Arrior, un pastore gentile e unico sopravvissuto del Great Chasm che ha inghiottito la sua città natale, Edea Lee, l'unica figlia del gran maresciallo del Ducato di Eternia, Ringabel, un giovane affetto da amnesia con un misterioso diario che ha raccontato eventi futuri, e Airy, una fata, in un viaggio epico per riportare la luce nei cristalli e la pace nel mondo.

I giocatori possono lavorare strategicamente per controllare il flusso della battaglia con il suo innovativo sistema di combattimento "Brave & Default": Brave per spendere Brave Point per aumentare il numero di azioni intraprese a turno, e Default per accumulare un turno mentre si rafforzano le difese. Con il sistema di mestieri del gioco che presenta oltre 20 lavori unici, i giocatori possono mescolare e abbinare diversi mestieri e abilità per sperimentare un'enorme varietà di combinazioni del party. Le emozionanti battaglie a turni, che possono essere accelerate dal giocatore a piacimento, sono ulteriormente esaltate da una eccezionale colonna sonora di Revo che rende BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster imperdibile per gli appassionati di giochi di ruolo.

Split Fiction si unisce alla lineup di lancio di Nintendo Switch 2 - Oggi Nintendo ha annunciato che Split Fiction, il gioco cooperativo di Hazelight acclamato dalla critica, arriverà su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio! Prendete il vostro compagno e preparatevi a tuffarvi nell'avventura di Zoe e Mio su una nuovissima console Nintendo! La versione Nintendo Switch 2 del gioco offrirà ai giocatori la stessa narrazione dinamica e lo stesso gameplay in continua evoluzione, sfruttando le caratteristiche uniche della console: GameShare e GameChat! GameShare permetterà ai giocatori di giocare in locale con una sola copia del gioco con un altro giocatore sulla propria Nintendo Switch 2, anche se non possiede il gioco.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriverà su Nintendo Switch 2 - L'RPG d'azione e avventura open-world sarà disponibile per i giocatori Nintendo per la prima volta in assoluto, dando loro l'opportunità di calarsi nei panni del mercenario cyber-potenziato V e combattere per la gloria e la sopravvivenza in un futuro oscuro.

Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess su Nintendo Switch 2 - Nella presentazione di oggi di Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 4.2.2025, Capcom ha svelato due entusiasmanti titoli di lancio in arrivo sull'attesissimo Nintendo Switch 2, tra cui Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, in uscita il 5 giugno 2025 ! Street Fighter 6 porta le sue tipiche risse ricche di azione sulla nuovissima piattaforma Nintendo, offrendo nuovi modi di giocare, una nuova entusiasmante modalità e molto altro! Nel frattempo, l'acclamato Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mette l'avvincente storia dei Kami nelle mani dei giocatori con nuovissime funzionalità.