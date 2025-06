KONAMI PRESS START: esclusivo evento live il 12 giugno 2025

Konami Digital Entertainment svelerà nuovi dettagli sui titoli in uscitaSintonizzatevi per l'evento livestream ufficiale KONAMI PRESS START, con aggiornamenti sui giochi in uscita e con la partecipazione di sviluppatori e producer di Konami Digital Entertainment. Lo showcase offrirà una dettagliata panoramica su METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER e SILENT HILL f, e molto altro ancora.QUANDO:Giovedì 12 giugno 20256:00 AM PT / 9:00 AM ET / 3:00 PM CESTLo showcase durerà circa 37 minuti.Il livestream su YouTube sarà disponibile con sottotitoli in 13 lingue.COME SEGUIRE:KONAMI PRESS START potrà essere seguito su:YouTube/KONAMITwitch.tv/KONAMIFacebook.com/KONAMIL’evento offrirà l'opportunità unica di scoprire il processo di sviluppo, contenuti esclusivi e aggiornamenti sulle prossime novità in compagnia delle menti creative dietro ad alcuni dei franchise più iconici di KONAMI.