L’esclusivo livestream ha messo in luce gli sviluppatori offrendo un primo sguardo alle modalità aggiuntive di METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER e svelando nuovi dettagli legati al franchise SILENT HILL.Durante lo showcase, spazio anche a eFootball™, MLB PRO SPIRIT, Yu-Gi-Oh! GCC, Deliver At All Costs, GRADIUS ORIGINS, Suikoden, Darwin’s Paradox! e Survival Kids

Konami ha svelato oggi, durante il broadcast KONAMI PRESS START, nuovi dettagli sui principali titoli in uscita. Un corposo approfondimento dedicato a METAL GEAR SOLID ?: SNAKE EATER ha mostrato FOX HUNT, nuova modalità multiplayer online. Un diario degli sviluppatori incentrato su SILENT HILL f e la presentazione di un attesissimo progetto remake di SILENT HILL, attualmente in fase di sviluppo, hanno offerto ai fan un primo entusiasmante assaggio di quello che sarà il futuro del franchise horror psicologico.

