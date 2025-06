Lanciato Berserk or Die

Berserk or Die, sviluppato da Nao Games e presentato da poncle (i creatori di Vampire Survivors), è ora disponibile su Steam! Svelato durante il PC Gaming Show, questo action-slash originale introduce un sistema di controllo unico basato sull’uso della tastiera: più tasti premi, più potenti saranno i tuoi attacchi. La tastiera di ricambio non è inclusa.

Berserk or Die è ora disponibile su Steam al prezzo di €3.99.

Informazioni su Berserk or Die

In Berserk or Die, il giocatore veste i panni di un soldato solitario su un campo di battaglia devastato, impegnato a respingere orde di nemici che arrivano da tutte le parti. Per sopravvivere è necessario fare acquisti dai mercanti, allenarsi duramente e premere quanti più tasti possibile sulla tastiera provando a non distruggerla.Il movimento durante ogni livello è completamente gestito tramite gli attacchi: non serve arrivare a una meta, basta sopravvivere all’ondata. Più tasti premi, più devastanti saranno i tuoi colpi. E se la tastiera non fa per te, sono supportati anche i controller, oltre a diverse opzioni di accessibilità.

Ma ciò che rende davvero unico Berserk or Die è il piacere puro di assestare un colpo perfetto e guardare i nemici volare via in una spettacolare pioggia di pixel.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MddYxr07bfc -

Caratteristiche principali del gioco