Attacco con droni a nave diretta a Gaza: a bordo previsti Greta Thunberg e altri attivisti

Home / Social News / Attacco con droni a nave diretta a Gaza: a bordo previsti Greta Thunberg e altri attivisti

Una nave con aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza è stata colpita da un attacco con droni e ha preso fuoco in acque internazionali al largo di Malta. Secondo quanto riferito alla CNN dagli attivisti a bordo della Conscience, imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition, l'attacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Gli attivisti, che hanno lanciato un SOS, hanno spiegato che la nave stava affondando a causa di un foro nello scafo. Yasemin Acar, portavoce dell’organizzazione, ha confermato dalla costa maltese che la nave era diretta proprio a Malta, dove altri attivisti avrebbero dovuto imbarcarsi prima di partire per Gaza.

Tra i passeggeri attesi c’erano la giovane attivista per il clima Greta Thunberg e il colonnello in pensione Mary Ann Wright dell’esercito americano. La Freedom Flotilla Coalition ha dichiarato che attivisti provenienti da oltre 21 Paesi si erano recati a Malta per partecipare alla missione, mantenuta riservata fino all’ultimo per evitare tentativi di sabotaggio.

Il governo di Malta ha comunicato che tutti i 12 membri dell’equipaggio e i 4 civili presenti a bordo sono stati tratti in salvo e non si registrano vittime. L'imbarcazione, battente bandiera di Palau, era salpata dalla Tunisia martedì sera e si trovava nelle acque maltesi da circa 12 ore prima dell’attacco. Secondo le autorità maltesi, l’equipaggio ha rifiutato di salire sul rimorchiatore dopo il salvataggio, mentre veniva fornita assistenza per spegnere l’incendio a bordo.

Israele intensifica le operazioni militari in Siria e ordina nuove evacuazioni a Gaza

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver colpito due basi militari nella Siria centrale: Tadmur (Palmira) e T4, una base aerea situata circa 50 chilometri a ovest di Palmira.

Egitto propone a Hamas la fornitura di filmati degli ostaggi in cambio di una tregua a Gaza

Il governo egiziano ha avanzato una proposta per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, suggerendo che Hamas fornisca informazioni dettagliate, inclusi filmati, sugli ostaggi, sia vivi che deceduti.

Nuovi attacchi israeliani su Gaza: oltre 70 morti e edifici distrutti

Nelle ultime ore, la Striscia di Gaza è stata colpita da intensi attacchi aerei israeliani, che hanno causato la morte di almeno 70 persone e la distruzione di numerosi edifici residenziali.