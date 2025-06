Tragedia a Saviano: 55enne muore in un incendio, salvi la madre e il fratello

Il tragico incendio a Saviano scuote la comunità: un uomo di 55 anni ha perso la vita, mentre la madre e il fratello sono stati salvati. Le fiamme, divampate all’alba lungo corso Europa, hanno portato a una corsa contro il tempo da parte dei soccorritori. Un dramma che ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente. La comunità si stringe intorno ai familiari, cercando di trovare conforto in questa tragedia improvvisa.

Un uomo di 55 anni è morto all'alba di oggi in un incendio divampato in un'abitazione di Saviano, in provincia di Napoli. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una casa situata lungo corso Europa, dove viveva insieme alla madre e al fratello.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e i vigili del fuoco. La madre 77enne e il fratello 58enne, che si trovavano al piano terra dell’abitazione, sono stati messi in salvo.

Il corpo senza vita del 55enne è stato trovato al piano superiore, dove si presume abbia avuto origine l'incendio. Le fiamme hanno interessato principalmente quell’area dell’abitazione, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, che stanno conducendo indagini per chiarire le cause del rogo e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.