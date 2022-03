Incendio in casa a Roma : muore un 55enne

Un uomo di 55 anni ha perso la vita a seguito di unnel suo appartamento. È successo ain un palazzo di via Treviglio, in zona Ottavia. Laè stata completamente colpita dalle fiamme ed è stata dichiarata inagibile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. Il corpo della vittima è stato trasportato all'ospedale Gemelli per l'autopsia. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'





L'Incendio a Roma è scoppiato ieri sera, venerdì 18 marzo in via Treviglio, in zona Ottavia. Un uomo di 55 anni è morto nell'Incendio nel suo appartamento per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni, nell'Incendio di Roma, oltre al 55enne, sono morti anche i due cani che vivevano con lui. Sul posto, in via Treviglio, in zona Ottavia, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118. La salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli.

