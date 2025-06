Directive 8020 | Features Trailer

Supermassive Games ha svelato un nuovo trailer di gioco per la sua avventura narrativa survival horror fantascientifica, Directive 8020, come parte del Future Games Show: Summer Showcase durante il Summer Games Fest, mostrando una nuova funzionalità, i Turning Points.

Leggi anche Directive 8020

Guarda il nuovo trailer italiano di Directive 8020:

https://youtu.be/_77wX4KmTqU

Il trailer immerge i giocatori nel cuore della navicella spaziale Cassiopea, mostrando in particolare lo "Scanner", dove i membri dell'equipaggio devono essere scansionati per scoprire se sono umani o alieni. L'azione si intensifica quando una sostanza aliena invade l'area idroponica, dove due membri dell'equipaggio devono affrontare le loro versioni aliene e vengono presentate le terribili varianti Hunter dei personaggi, Cernan e Williams.

Il trailer presenta anche una nuova e importante meccanica di gioco: i Turning Points. Questa funzionalità inedita per la serie offre ai giocatori la possibilità di tornare ai punti cruciali della storia, rivedere le proprie decisioni per sbloccare diversi percorsi narrativi, scoprire contenuti mancanti o cambiare completamente gli esiti, offrendo così un nuovo livello di controllo al giocatore. E per chi vuole un'esperienza ancora più adrenalinica, la modalità Survivor mantiene le proprie scelte inesorabili senza riavvolgimenti nel tempo.

Will Doyle, Creative Director della serie Dark Pictures di Supermassive Games, ha commentato: "Con Directive 8020, intendiamo introdurre una nuova funzionalità di gioco, i Turning Points. Per la prima volta in un titolo della serie Dark Pictures, i giocatori potranno tornare indietro nei momenti decisivi e cambiarne gli esiti. È un passo entusiasmante per noi, specialmente con una storia che ha ramificazioni e finali multipli. Il tutto per dare ai giocatori ancora più controllo, rigiocabilità e modi di svelare ogni singolo aspetto della storia."

I partecipanti al Summer Games Fest sono invitati a visitare lo stand di Directive 8020 di Supermassive Games per provare direttamente una demo esclusiva del gioco. La demo offre un'intensa introduzione con i giocatori impegnati a esplorare Cassiopea utilizzando strumenti come il Tap Strap, il sistema Messenger e il cuneo. La demo si basa su uno dei principali dilemmi del gioco: un membro dell'equipaggio detenuto e una decisione da prendere in una frazione di secondo. Premerai il grilletto o deciderai di fidarti?

Presentazione della Digital Deluxe Edition:

The Dark Pictures Outfit Pack

Vesti i panni dei membri dell'equipaggio della Cassiopea indossando alcuni celebri completi di The Dark Pictures Anthology. Include: Il tecnico del sonno Carter con l'equipaggiamento militare di Jason di House of Ashes. Il tecnico scientifico Anders con l'attrezzatura da sub di Julia di Man of Medan. Ogni personaggio è dotato di una specifica variante del completo della serie.



Cosmic Visual Filter Pack

Personalizza l'aspetto del gioco con tre filtri grafici cinematografici che rappresentano ogni epoca delle missioni spaziali: Filtro anni '60 - Il classico bianco e nero. Filtro anni '70 - Grana della pellicola in stile 8 mm. Filtro anni '80 - il classico effetto rétro delle VHS.



Artbook digitale

Uno sguardo dietro le quinte allo sviluppo grafico del gioco.

Include alcuni bozzetti relativi a Tau Ceti f, la Cassiopea e le terrificanti trasformazioni aliene.

Colonna sonora esclusiva

Colonna sonora originale di Jason Graves.

Include alcuni brani su licenza e la musica del gioco.

Missione The Dark Pictures Exclusive Heirlooms

Una missione segreta basata su alcuni oggetti collezionabili.

Cerca le bambole e le statuine nascoste nel gioco che sbloccano alcuni segreti per i giochi precedenti della serie Dark Pictures, tra cui Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me.

Directive 8020 sarà disponibile dal 2 ottobre 2025 per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC (Steam).