Directive 8020

Supermassive Games annuncia la data di uscita e pubblica il trailer della storia per la sua nuova avventura horror fantascientifica Directive 8020

Supermassive Games ha svelato la data di uscita e un trailer della storia ricco d'azione per la sua nuova avventura horror cinematografica di fantascienza, Directive 8020 .

Guarda il trailer della storia di Directive 8020 :

https://youtu.be/all2OVNQHEc

Svelato in anteprima allo State of Play di Sony, il nuovo trailer immerge i giocatori nei pericoli presenti a bordo della nave spaziale Cassiopeia, svelandoci nuovi personaggi, ambientazioni, potenziali scene di morte e una minaccia aliena letale.

Will Doyle, Creative Director di Supermassive Games, ha commentato: "Il team di Supermassive Games ha lavorato instancabilmente per creare un'esperienza narrativa in grado di combinare un'esplorazione di fantascienza con un'esperienza horror terrificante, dove ogni scelta potrebbe portare a un esito fatale. Oggi sveliamo alcuni nuovi aspetti della nostra storia, esplorando alleanze precarie, minacce nascoste e i limiti della resilienza umana di fronte alle nostre paure più profonde. Ci stiamo avventurando in un territorio sconosciuto: l'inquietante abisso dello spazio."

La Terra sta morendo e l'umanità ha ormai esaurito il tempo a sua disposizione. A dodici anni luce da casa, Tau Ceti f offre un barlume di speranza. Quando la nave colonia Cassiopea si schianta sul pianeta, i membri del suo equipaggio comprendono presto di non essere soli.

Braccati da organismi alieni in grado di imitare le proprie prede, i membri dell'equipaggio della Cassiopea devono superare in astuzia i propri inseguitori per tornare a casa vivi. Mentre combattono per sopravvivere, si trovano a dover affrontare la scelta più ardua di tutte: per salvare la propria vita, devono mettere a repentaglio quella degli altri abitanti della Terra.

Nello spazio, la morte assume molte forme.

Il gioco sarà disponibile dal 2 ottobre 2025 per PC (Steam), PlayStation5 e Xbox Series X|S.

