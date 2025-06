Spalletti - addio alla Nazionale - Il ct esonerato: Non volevo mollare

Luciano Spalletti lascia la guida della Nazionale italiana. L’allenatore toscano ha annunciato di essere stato ufficialmente sollevato dall’incarico di commissario tecnico, comunicazione arrivata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina nella serata di ieri.

“Il presidente Gravina mi ha comunicato che non sarò più il ct dell’Italia”, ha dichiarato Spalletti in conferenza stampa oggi, 8 giugno, a Coverciano, alla vigilia della partita contro la Moldavia, sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in programma domani a Reggio Emilia.

Spalletti sarà comunque regolarmente in panchina per dirigere l’ultimo match alla guida degli Azzurri. “Io non volevo mollare”, ha sottolineato, mostrando amarezza per l’esonero arrivato dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, subita venerdì scorso a Oslo.

“Ho sempre creduto nella forza dei miei giocatori. I risultati ottenuti sotto la mia gestione parlano chiaro e me ne assumo la responsabilità. Amo questa maglia, questo lavoro e i calciatori che ho allenato”, ha proseguito Spalletti, visibilmente commosso.

Infine, il tecnico ha rivolto un ultimo messaggio alla squadra: “Domani sera chiederò ai ragazzi di dimostrare quello che ho sempre chiesto loro, anche se non sono riuscito a tirar fuori tutto il loro potenziale”.