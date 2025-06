Recensione Scarlatto e Violetto – Rivali Predestinati

Contenuto e produzione: un’espansione ricca e ben confezionata

Rivali Predestinati, rilasciata il 30 maggio 2025, è una delle espansioni di punta del ciclo Scarlatto & Violetto, composta da oltre 240 carte.

Tra i contenuti più rilevanti:

Oltre 45 carte dedicate al Team Rocket , con Pokémon-ex iconici come Mewtwo-ex, Persian-ex, Crobat-ex e Moltres-ex

Più di 85 carte legate a celebri Allenatori , ciascuna con un’identità tematica ben definita

Circa 17 Pokémon-ex, di cui 10 in coppia con Allenatori (es. Giovanni & Mewtwo-ex), oltre a rare speciali e versioni iper dorate

Il set è disponibile in vari formati: bustine singole, box da 36 booster, Elite Trainer Box (Set Allenatore Fuoriclasse) e Kit Sfida Strategica. Quest’ultimo è pensato per i principianti, con un mazzo da 40 carte pronto all’uso, 4 bustine e una promo casuale.

L’Elite Trainer Box si distingue per contenuti più ricchi: 9 bustine, una promo Full Art esclusiva di Wobbuffet del Team Rocket, bustine protettive, dadi, segnalini e una guida strategica—perfetta tanto per i collezionisti quanto per i giocatori competitivi.

Tema e impatto strategico: la sfida eterna tra luce e oscurità

Il cuore tematico dell’espansione è il ritorno del Team Rocket, capitanato da Giovanni, in un epico scontro contro gli Allenatori-eroi come Cynthia, Marnie, Misty, Ethan. Una dicotomia classica ma efficace: potenza e strategia da un lato, inganni e controllo dall’altro.

Team Rocket

Le carte a tema Rocket, come Team Rocket’s Spidops, Mewtwo-ex Rocket, Articuno del Team Rocket e il supporto Giovanni, offrono una sinergia solida. Spidops accelera l’energia ai Pokémon Rocket, permettendo attacchi incisivi già dal primo turno. Il loro stile di gioco punta al controllo e alla destabilizzazione, rendendoli competitivamente rilevanti in un metagame in continua evoluzione.

Allenatori

Dall’altro lato, archetipi come Cynthia’s Garchomp-ex (capace di raggiungere 400 HP con Power Weight) o Marnie’s Grimmsnarl-ex presentano mazzi solidi, con strategie ragionate e versatili. Roserade, ad esempio, amplifica la forza offensiva di Garchomp, mantenendo il mazzo coeso ed equilibrato. Questo favorisce la varietà e impedisce che il formato diventi monocorde.

Fattore competitivo e influenza nel metagame

Fin da subito Rivali Predestinati ha avuto un forte impatto competitivo. I mazzi basati su Garchomp-ex e Mewtwo-ex Rocket emergono come protagonisti nei tornei. Supporter come Team Rocket’s Proton e oggetti come Transceiver consentono una partenza veloce e ottimale, offrendo nuove alternative per l’early game.

Il ritorno del Team Rocket scuote lo scenario attuale, introducendo dinamiche nuove e sfidanti. Anche nel formato digitale (Pokémon TCG Live), le carte Rocket e i cosmetici tematici sono già protagonisti di eventi speciali come “Trainer Trials”.

Estetica e qualità: il piacere di collezionare

L’aspetto visivo è tra i punti di forza principali. Le illustrazioni, sia nelle carte comuni sia in quelle rare e speciali, presentano un livello artistico elevato. Le “Illustrazioni rare” e le “Illustration Ultra” (onder illustration) arricchiscono l’esperienza collezionistica con cura nei dettagli cromatici e brillantezza nelle versioni Full Art e dorate.

La qualità di stampa e confezionamento è quella tipica di TPCi: elevata, curata, coerente con lo standard premium atteso da collezionisti e giocatori.

Prezzo, reperibilità e accessibilità

Disponibile dal 30 maggio 2025 in tutti i canali ufficiali, Rivali Predestinati è proposta in un’ampia gamma di prodotti adatti sia ai veterani sia ai nuovi arrivati. Il Kit Sfida Strategica e l’Elite Trainer Box offrono un ottimo punto di ingresso per i neofiti, mentre le confezioni premium, già molto richieste, potrebbero diventare oggetti da collezione nel breve termine.

Verdetto finale: un’espansione completa, tematicamente e strategicamente riuscita

Si tratta di una delle espansioni meglio riuscite della linea Scarlatto e Violetto, e probabilmente una delle più memorabili per l’intero ciclo TCG 2025. Chi è appassionato di Pokémon TCG troverà in questo set motivi per giocare, collezionare e sperimentare.

Voto: 9/10

Punti di forza

Design e illustrazioni di altissimo livello

Tema narrativo forte e coerente (Rocket vs Allenatori)

Carte innovative con impatto reale sul metagame

Accessibilità trasversale: perfetta per collezionisti e nuovi giocatori

Varianti artistiche raffinate e ben realizzate

Unico punto migliorabile