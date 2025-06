Khaby Lame arrestato negli Stati Uniti per irregolarità sul visto: ha già lasciato il Paese

Khaby Lame, il celebre TikToker italiano-senegalese con milioni di follower, si trova al centro di una sorprendente vicenda: è stato arrestato negli Stati Uniti per irregolarità sul visto. La notizia, confermata dall’ICE, ha subito fatto il giro del web, lasciando i fan sgomenti. Nonostante l’arresto, Lame ha già lasciato il Paese, ma le implicazioni di questa vicenda potrebbero avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica.

Khaby Lame, il popolarissimo tiktoker italo-senegalese da oltre 162 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram, è stato arrestato negli Stati Uniti per aver violato le norme sull’immigrazione. La notizia è stata confermata ufficialmente il 7 giugno dall’agenzia governativa statunitense ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement).

Secondo quanto riportano i media americani, Seringe Khabane Lame, 25 anni, cittadino italiano, è stato fermato il 6 giugno presso l’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, in Nevada. Il motivo dell’arresto è il superamento dei termini stabiliti dal visto d’ingresso con cui aveva fatto ingresso nel Paese il 30 aprile.

Leggi anche Tiktoker Khaby Lame: La cittadinanza italiana è un diritto, sei del posto dove cresci

L’ICE ha chiarito che, dopo l’arresto, a Lame è stata concessa la partenza volontaria. Il tiktoker ha lasciato il territorio statunitense lo stesso giorno, il 6 giugno.

Non sono emersi ulteriori dettagli in merito alla permanenza di Lame negli Stati Uniti o ai motivi per cui non avrebbe rispettato le condizioni del suo visto. L’episodio ha comunque attirato l’attenzione internazionale, vista la grande notorietà del creator sui social.