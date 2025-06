Fisco, il primo weekend del 2025 senza tasse: arriva il Tax Freedom Day

Home / Social News / Fisco, il primo weekend del 2025 senza tasse: arriva il Tax Freedom Day

Fisco, da ieri scatta il primo weekend del 2025 senza tasse: arriva il Tax Freedom Day. È ufficialmente iniziato il primo fine settimana del 2025 libero dalle tasse. Da ieri, 6 giugno, secondo l’annuale analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, si è raggiunto il cosiddetto Tax Freedom Day, ovvero il giorno simbolico in cui i cittadini smettono di lavorare per il fisco e iniziano a guadagnare per sé stessi. In teoria, sono serviti 156 giorni, compresi weekend, per raggiungere questo traguardo, un segnale importante di quanto il sistema fiscale influisca sulla nostra vita.