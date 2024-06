Tax Freedom Day 2024: Italiani liberi dalle tasse dal 3 Giugno

Lunedì 3 giugno segnerà il Tax Freedom Day per gli italiani, il giorno in cui i cittadini smettono di lavorare per pagare le tasse e iniziano a guadagnare per sé stessi. Quest'anno, il Tax Freedom Day arriva con un giorno di anticipo rispetto al 2023.

Secondo l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, il 2024 richiederà 154 giorni di lavoro per soddisfare il carico fiscale, stimato a 909,7 miliardi di euro. La pressione fiscale è prevista in calo, scendendo al 42,1% del PIL. Tuttavia, l'Italia rimane tra i Paesi con la più alta pressione fiscale in Europa, superata solo da Francia, Belgio, Danimarca e Austria.

Cos'è il Tax Freedom Day?

Il Tax Freedom Day rappresenta simbolicamente il momento in cui gli italiani hanno teoricamente lavorato abbastanza per pagare tutte le imposte, tasse e contributi dell'anno. Questo calcolo è basato su una previsione del PIL nazionale e sul gettito fiscale atteso, suddiviso per i giorni dell'anno.

Differenze Regionali e Irregolarità

Non tutti gli italiani però possono celebrare questa data. Circa 2,8 milioni di lavoratori irregolari, secondo le stime Istat, non contribuiscono completamente al sistema fiscale. Le regioni con il maggior numero di irregolari sono Lombardia, Lazio e Campania, mentre il tasso di irregolarità più alto si registra in Calabria, Campania, Sicilia e Puglia.

Pressione Fiscale in Diminuzione

Il Documento di Economia e Finanza stima una riduzione della pressione fiscale per il 2024, grazie alla crescita economica e agli interventi del governo, come la riduzione dell'IRPEF e il "bonus mamme". Tuttavia, l'Italia continua a essere tra i Paesi europei con il più alto carico fiscale, posizionandosi al quinto posto tra i 27 dell'UE.