Dune: Awakening arriva il 10 giugno

Dune: Awakening, il gioco di sopravvivenza multigiocatore open world su vasta scala, è ora disponibile per tutti i giocatori in possesso dell'edizione Deluxe o Ultimate. Il lancio completo avverrà il 10 giugno e il gioco può essere pre-caricato ora su Steam, indipendentemente dall'edizione. Chi pre-acquista la Deluxe o la Ultimate Edition prima del 10 giugno può iniziare a giocare subito.

Sviluppato da Funcom e ispirato al capolavoro fantascientifico di Frank Herbert e ai pluripremiati film di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment, Dune: Awakening introduce una linea temporale parallela di Dune in cui Paul Atreides non è mai nato. Il mondo di Dune prende vita come mai prima d'ora nel trailer di lancio, presentato oggi in anteprima alla Summer Game Fest.

Funcom è inoltre entusiasta di annunciare che da oggi la colonna sonora completa di Dune: Awakening è disponibile su https://duneawakening.lnk.to/soundtrack, così come su Spotify, Apple e Amazon, con due tracce bonus tratte dallo Story Trailer e dal Launch Trailer. Distribuita in collaborazione con Milan Records e pubblicata da Sony Masterworks, la OST è composta dal pluripremiato compositore Knut Avenstroup Haugen ed è stata registrata nel leggendario studio AIR Lyndhurst di Londra.

Dune: Awakening — Official Launch Trailer

"Comporre la colonna sonora di Dune: Awakening è stato un viaggio epico che mi ha sfidato e ispirato in egual misura", ha dichiarato Knut Avenstroup Haugen. "Volevo che la colonna sonora riflettesse la profondità e il mistero della storia, così come l'ammaliante maestosità di Arrakis. Contribuire all'eredità di Dune in questo modo è stata una vera avventura, un'esperienza di cui farò tesoro per sempre".

Scoprite una nuovissima storia di Dune nel primo gioco di sopravvivenza multigiocatore open world ambientato su Arrakis. Dune: Awakening libera i giocatori nelle vaste e mortali sabbie di Arrakis, il pianeta più pericoloso dell'Universo conosciuto e unica fonte di spezia. Esplorate un mondo governato dal sole, dalle tempeste e dai vermi della sabbia e passate dalla semplice resistenza alla grandezza insieme a centinaia di altri giocatori. La sopravvivenza sarà solo l'inizio. Controllate la spezia e prendete il controllo del Landsraad per avere un impatto su ogni giocatore della fazione scelta, sia essa Atreides o Harkonnen.

Joel Bylos, direttore creativo di Dune: Awakening, ha dichiarato: "Con Dune: Awakening, abbiamo fatto del nostro meglio per ricreare l'Arrakis dei libri e dei film in un videogioco. Non vediamo l'ora che i giocatori possano finalmente metterci le mani e iniziare a esplorare tutto ciò su cui abbiamo lavorato".

“Questo gioco cattura lo stupore e l'intensità di Arrakis come mai prima d'ora”, ha dichiarato Sam Rappaport, VP Digital di Legendary Entertainment. "È emozionante vedere i fan immergersi in un mondo di Dune vivo e pulsante, dove ogni scelta di sopravvivenza e ogni mossa strategica hanno un peso. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo prossimo capitolo dell'evoluzione del franchise sviluppato da Funcom".

Dune: Awakening segue un modello commerciale classico per i contenuti scaricabili, senza in-game store o abbonamento. I contenuti post-lancio arriveranno sotto forma di DLC completi e aggiornamenti gratuiti. Per tutte le informazioni sul lancio, Funcom ha pubblicato un post sul blog con tutto ciò che i giocatori devono sapere. Pianificate il vostro arrivo su Arrakis con la mappa degli orari di lancio.

Dune: Awakening è disponibile da oggi per i possessori di Deluxe e Ultimate edition, mentre il lancio per tutti è previsto per il 10 giugno. Il gioco può essere pre-caricato fin da ora per tutti coloro che l’hanno pre-ordinato.