Manifestazione a Roma per Gaza: corteo del centrosinistra, attese 50mila persone

Oggi, a Roma, il cuore del centrosinistra batte forte con una massa di circa 50mila persone in piazza per Gaza. Una mobilitazione unitaria, promossa da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, che testimonia solidarietà e impegno. Dalle ore 14, da piazza Vittorio, il corteo si snoderà verso piazza San Giovanni, dove attenderanno discorsi e momenti di riflessione. Un gesto concreto di vicinanza e speranza per la popolazione di Gaza, che non può essere ignorata.

Oggi, sabato 7 giugno, il centrosinistra scende in piazza a Roma per una grande manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza. Sono previste circa 50mila presenze al corteo promosso da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. La partenza è fissata alle ore 14 da piazza Vittorio, con arrivo a piazza San Giovanni, dove si alterneranno sul palco numerosi ospiti e i principali leader dell’opposizione.

Prenderanno la parola Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Con loro, anche esponenti della società civile, tra cui il giornalista palestinese Abubaker Abed, la storica Anna Foa, i giornalisti Rula Jebreal e Gad Lerner, Luisa Morgantini (Assopace), Emiliano Manfredonia (Acli), Walter Massa (Arci), Silvia Stilli (AOI), l’ex ministro palestinese Atef Abu Saif, il chirurgo Feroze Sidhwa, testimone all’ONU, e l'israeliano Iddo Elam, noto per essersi rifiutato di prestare servizio militare.

La manifestazione raccoglie le istanze di una mozione parlamentare che chiede il cessate il fuoco immediato, la fine dell’occupazione israeliana, la sospensione dell’invio di armi a Israele, l’accesso agli aiuti umanitari per Gaza e la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele. Tra i partecipanti anche l’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale e la Fondazione PerugiAssisi.

Non saranno presenti le realtà palestinesi organizzate in Italia. L’Associazione dei Palestinesi in Italia ha dichiarato: "Una manifestazione che non rappresenta le richieste storiche del popolo palestinese rischia di essere vuota, se non dannosa". Dure anche le parole dell’Associazione degli studenti palestinesi, che accusa: "Questa iniziativa è stata organizzata senza coinvolgerci. La nostra lotta non è marketing politico".

I promotori dell’iniziativa hanno ribadito con forza che non ci sarà spazio per l’antisemitismo. Elly Schlein ha dichiarato: "Non accettiamo accuse infondate. La nostra storia è da sempre di contrasto all’antisemitismo". Anche Giuseppe Conte ha respinto ogni ambiguità: "Chi dice ‘però’ di fronte al genocidio alimenta la propaganda di Netanyahu". Bonelli ha sottolineato: "Condanniamo Hamas, ma respingiamo con forza le menzogne su un nostro presunto antisemitismo".

Ieri a Milano, Italia Viva e Azione hanno organizzato un’iniziativa simile al teatro Parenti dal titolo “Due popoli, due Stati, un destino”. Alcune scritte antisemite comparse all’esterno sono state subito condannate dagli organizzatori.

Per l’occasione, il Comune di Roma ha attivato un piano speciale per la mobilità. Previste chiusure al traffico e deviazioni dei bus a partire da piazza Vittorio, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto e viale Carlo Felice. Coinvolti anche altri tratti tra via Ludovico di Savoia, via Conte Rosso, via Leopardi, via Ugo Foscolo e via Petrarca. Saranno deviate o limitate le linee 3, 5, 14, 16, 51, 81, 85, 87, 105, 218, 360, 590, 649, 665 e 792.