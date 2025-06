Napoli, padre ucciso e nascosto in una cassapanca: fermati due fratelli a Quarto

Una tragica scoperta scuote Quarto, in provincia di Napoli: un uomo di 71 anni è stato brutalmente ucciso e il suo corpo nascosto in una cassapanca sulla terrazza di casa. Fermati due fratelli, entrambi incensurati, il mistero si infittisce. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura di Napoli, sono al lavoro per fare luce su questa terribile vicenda e portare giustizia. La verità sta emergendo, ma ancora molti dettagli restano oscuri.