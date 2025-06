Salerno, bimbo di 9 mesi con fratture gravi: trasferito d'urgenza al Santobono, accertamenti in corso

Una tragedia scuote la provincia di Salerno: un bambino di 9 mesi di Vibonati è stato trasferito d'urgenza al Santobono di Napoli, dopo aver riportato gravi fratture e lesioni critiche. Le prime diagnosi indicano traumi al cranio, al collo e al femore, sollevando preoccupazioni profonde sulla sua sicurezza. La vicenda solleva interrogativi e richiama l’attenzione sulla tutela dei più fragili: un’indagine è in corso per fare luce su quanto accaduto.

Un bambino di 9 mesi originario di Vibonati, in provincia di Salerno, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo essere stato ricoverato con gravi fratture e in condizioni critiche.

Il piccolo era stato inizialmente portato al presidio ospedaliero di Sapri, dove i medici hanno riscontrato lesioni serie al cranio, al collo e a un femore. Vista la gravità del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento immediato al nosocomio napoletano, dove ha già subito un primo intervento chirurgico.

Ad accompagnare il bambino in ospedale sono stati la madre e il compagno della donna. La situazione ha fatto scattare l’allerta tra i sanitari, che hanno segnalato il caso ai carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per accertare la dinamica dei fatti e per chiarire il contesto familiare in cui sarebbero maturate le gravi lesioni riportate dal piccolo. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.