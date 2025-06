Atlas in Path of Exile, in arrivo il 13 giugno

Preparatevi a svelare i misteri che si celano dietro Path of Exile: Secrets of the Atlas dal 13 giugno. Questa espansione porta con sé una serie di nuove caratteristiche che ridefiniscono l'esperienza endgame, tra cui una nuova storyline per l'endgame, boss letali, una rielaborazione del sistema Betrayal, miglioramenti alla qualità della vita e altro ancora.

Aggiornamenti consistenti e degni di nota saranno apportati a Path of Exile 1 e Path of Exile 2 ogni quattro mesi. I giocatori possono fare riferimento alla seguente timeline del 2025 per gli aggiornamenti delle espansioni o delle Leghe di ciascun titolo:

Path of Exile 1:

3.26, 13 giugno

3.27, Ottobre

0.3.0, Agosto

0.4.0, Dicembre

Immergetevi nelle profondità dell'Atlas e svelate i suoi segreti

Una forza misteriosa ha iniziato a lacerare il tessuto della realtà, distorcendo l'Atlas e intrappolando il suo Creatore. Guidati dall'enigmatico Eagon, i giocatori devono addentrarsi in questi “Threads of Consciousness” per svelare i misteri e salvare Zana, la figlia del grande inventore dell'Atlas. Ogni area apre un nuovo livello di ricordi distorti, nemici pericolosi e potenti ricompense. L'espansione introduce anche:

Nuova storyline dell’Endgame Storyline, Zana è tornata! – Zana, la beniamina del pubblico, è tornata! Viaggiate attraverso i Threads of Memory con Eagon per trovare Zana e creare un collegamento attraverso i ricordi. Vagate negli spazi onirici svelati da Eagon e cercate di salvare Zana liberandola dall'Atlas.

Affrontate tre nuovi Pinnacle Boss – Scontratevi con tre nuovi potenti boss Guardian per accedere a tre nuovi Endgame Pinnacle Boss, la vera prova di difficoltà e il nuovo livello di ricompense dell'Endgame di Path of Exile.

Esplorate le mappe influenzate da Zana - Portate il Mapping a un livello completamente nuovo con le mappe influenzate dalla memoria, in quanto i ricordi di Zana assumono la forma di nuovi mostri e nuove abilità speciali che potrete usare per alterare il campo di battaglia e ottenere le migliori ricompense mai viste.

Nuovi oggetti e Pinnacle crafting - Acquisite nuovi potenti oggetti unici dai Pinnacle boss ultraterreni e acquisite oggetti con i Memory Strands, un nuovo tipo di meccanica di crafting che rende gli oggetti più potenti e interagisce con i sistemi di crafting esistenti.

L'espansione introduce i Mercenari di Trarthus, un'audace nuova challenge league in cui i giocatori incontrano veterani ribelli provenienti da una terra brutale.

Ogni Mercenario presenta abilità, equipaggiamento e archetipi randomizzati e può essere ingaggiato, depredato o esiliato dopo un tradizionale duello di Trarthan:

Recluta e personalizza i Mercenari – I mercenari possono essere equipaggiati, gestiti e utilizzati man mano che i giocatori progrediscono. Le case nobiliari di Trarthan offrono ricompense rare e nuovi modificatori di Infamous. Ogni Mercenario possiede abilità diverse, a volte utilizzando versioni speciali di Trarthan. Se siete abbastanza fortunati, vi offriranno una delle loro Gemme dell'Abilità di Trarthan come ricompensa per un duello.

Fate squadra con i mercenari - I mercenari possono essere portati nelle vostre aree per combattere al vostro fianco. Personalizzateli per ottenere la migliore sinergia con la vostra build. I mercenari aumentano le ricompense dei mostri uccisi, in modo simile a quanto fanno i membri del party, ma aumentano anche la difficoltà allo stesso modo, quindi assicuratevi di equipaggiarli al meglio!

Ricompense delle Leghe – I Mercenari di Trarthus introducono una nuova serie di 40 sfide opzionali da completare. Superandole, guadagnerete componenti dell'esclusivo Set di armature cosmetiche Watcher's Wrath, che potrete utilizzare anche in Path of Exile 2. Questo set è puramente cosmetico e non influisce in alcun modo sulle abilità del personaggio.

Funzionalità rinnovate e Settler che diventano core

Runegrafting e Kingsmarch – Al lancio di Secrets of the Atlas non sarà necessario visitare alcuna città. Una volta raggiunto l'endgame, i giocatori potranno parlare con Johan per recarsi all'insediamento di Kalguuran, dove potranno godere appieno dei benefici dei servizi di Kingsmarch fin dall'inizio. Il nuovo servizio di Runegrafting offerto a Kingsmarch permette di inserire il potere di una Runa nel proprio albero delle abilità passive, sostituendo l'effetto di un nodo Maestria. Sono stati aggiunti nuovi nodi dell'Albero Passivo Scarab e dell'Atlas per supportare la meccanica dei Coloni.

Betrayal Rework – Il sistema Syndacate riceve una revisione significativa, con una migliore accessibilità al Mastermind, dove i frammenti possono essere acquisiti attraverso i Leader della Safehouse. L'Immortal Syndicate non sarà più resettato e rimarrà allo stato attuale, insieme a una progressione semplificata e a ricompense migliori, come le Allflame Embers. La nuova espansione vedrà anche il ritorno delle Veiled Chaos Orbs nel pool di drop del Betrayal. Anche le ricompense della Safehouse sono state riequilibrate, insieme ai nodi degli Atlas Betrayal e Scarab.

Aggiornamenti alla qualità della vita – Ulteriori miglioramenti includono la possibilità di svelare gli oggetti ovunque, il miglioramento dell'inventario del dispositivo mappa, la messa in pausa del gioco e molti altri!

Preparatevi a colpire più veloce che maiPer celebrare l'uscita di Secrets of the Atlas, un evento competitivo Hardcore Solo Self-Found sarà ospitato in-game nella Mercenaries of Trarthus league. Gareggiate al massimo diventando i più veloci a sconfiggere i nuovi Pinnacle Boss per ottenere premi esclusivi. I dettagli completi dell'evento saranno resi noti prima del lancio.

Supporter Packs ora disponibiliDue nuovi supporter pack, Phrecian Magistrate e Cryptkeeper, sono ora disponibili all’acquisto, e offrono oggetti esclusivi come Cryptkeeper Supporter Portal, Phrecian Grand Magistrate Armour Set, Trial of Chaos Hideout Decoration, e molto altro. I giocatori avranno tre opzioni di acquisto:

Cryptkeeper Supporter Pack - $30 USD

Cryptkeeper Portal

Cryptkeeper Finisher Effect

Hallowed Cryptkeeper Armour Set

Burrowing Bramble Bash Hideout Decoration

Sacred Cryptkeeper Back Attachment

Sacred Archives Map Device

Phrecian Magistrate Character Effect

Phrecian Magistrate Weapon Effect

Phrecian Grand Magistrate Armour Set

Spiderblossom Pet

Phrecian Imperial Magistrate Back Attachment

Trial of Chaos Hideout Decoration

Path of Exile: Secrets of the Atlas sarà disponibile dal 13 giugno per PC, Mac e Console.