Path of Exile 2: The Last of the Druids, in arrivo il 12 dicembre.

Trasformatevi in un temibile lupo, un orso devastante o una viverna sputafuoco in Path of Exile 2: The Last of the Druids, disponibile dal 12 dicembre. Giocate gratuitamente dal 12 al 15 dicembre su PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store e provate il variegato kit di incantesimi del Druido, una nuova meccanica di creazione dei dungeon e un nuovo potente Pinnacle endgame boss.

Trasformatevi in orso, lupo o viverna come druido e ascendete a Oracle o Shaman.

Costruite un tempio nella nuova Path of Exile 2: Fate of the Vaal League e sfidate sia il Royal Architect che il nuovo Pinnacle Boss Atziri.

Rielaborazioni e revisione del bilanciamento, compresa l'ottimizzazione delle prestazioni di gioco e l'attenuazione della nebbia Delirium.

Oltre 30 nuove gemme di supporto, tra cui diversi Lineage support, e un albero passivo ampliato con oltre 250 abilità passive.

Free Weekend dal 12 al 15 dicembre.

La furia della natura prende forma

Con la sua patria distrutta dal King in the Mists, il Druido ha perso gli ultimi frammenti della sua umanità, vagando per le foreste di Ogham. Ora risvegliato, cerca ciò che resta del suo passato e intraprende un viaggio per ritrovare la moglie perduta e riconquistare la sua umanità. Il Druido brandisce un nuovo tipo di arma, il Talismano, che invoca il potere di Draiocht per trasformarsi in un animale. Ogni Talismano garantisce l'accesso a una forma scelta, consentendo al Druido di trasformarsi in qualcosa di molto più letale:

Lupo: Canalizzate l'energia lunare in un assalto implacabile, potenziando i vostri attacchi con danni da freddo per congelare i nemici. Da vero capobranco, la forma di lupo è in grado di evocare un gruppo di servitori che combattono al suo fianco.

Orso: Devastazione allo stato puro, accumulate rabbia per schiacciare i nemici, con ogni ruggito che amplifica la capacità distruttiva.

Viverna: Volate sopra il campo di battaglia e nutritevi dei nemici appena uccisi per potenziare le vostre abilità. La viverna è anche in grado di scagliare fulmini, fuoco e devastanti attacchi aerei.

Nella sua forma umana, il Druido domina la terra e le tempeste: i vulcani eruttano sotto i suoi nemici, le radici li immobilizzano e i tuoni squarciano le loro file. Prendete il controllo della nuova abilità Spell Totem, che crea un totem in grado di lanciare automaticamente qualsiasi incantesimo scelto per un certo periodo di tempo. La creazione di un totem richiede endurance o power charge, che potete generare consumando rabbia come Orso o mangiando cadaveri come Viverna.

Ascendete nella furia della natura selvaggia

Sfruttate la furia della natura e ascendete a Shaman, che consuma Rage per amplificare gli effetti catastrofici degli incantesimi: meteore, tempeste elementali e forze magiche implacabili. Attingendo all'antica conoscenza Azmerian Maji, lo Shaman può trarre immenso potere dalle Rune e dagli Idoli appena risvegliati. Una volta sbloccata la Saggezza dei Maji, ogni runa e idolo ottiene modificatori esclusivi riservati allo sciamano, aprendo una vasta gamma di opzioni avanzate di personalizzazione della build. Investendo nel nodo Bringer of the Apocalypse, lo sciamano ascende a canale vivente della devastazione elementale. Il danno elementale prolungato innesca tempeste multi-elementali a cascata, travolgendo qualsiasi nemico che osi sfidare l'ira della natura.

Distorcete il tempo e il destino con la seconda classe di ascendenza del Druido, Oracle, per prevedere i movimenti prima che avvengano con Foresight e ricevere premonizioni sull'uso futuro delle abilità; seguire queste visioni attivando la stessa abilità garantisce un aumento sostanziale dei danni. Converging Paths migliora ulteriormente la precisione in combattimento nei momenti chiave in cui i nemici sono suscettibili a Freeze, Stun o Electrocution, consentendo all'Oracle di attivare Moment of Vulnerability e fondere la linea temporale futura e quella presente per colpire entrambe contemporaneamente.

Una volta asceso a Oracle, saranno disponibili oltre 130 abilità passive aggiuntive nell'albero del Druido. Investendo in The Unseen Path, l'Oracolo attinge potere da futuri alternativi per accedere ad abilità altrimenti irraggiungibili come Self-Sacrificing, che riduce i costi in Spirito dei servitori per aumentare il numero totale di evocazioni a scapito di costi di riserva più elevati, o Corruption Endures, che garantisce una rara possibilità di evitare la morte.

Ribilanciamento, rework, e nuove Support Gem

Oltre 30 nuove gemme di supporto, tra cui diversi Lineage Support, introducono una notevole varietà di configurazioni. Queste vanno da Accelerated Growth, che provoca esplosioni botaniche volatili, a Tectonic Slams, che include ulteriori colpi a cascata, consentendo a ogni classe di scatenare effetti devastanti.

Questo aggiornamento introduce 11 nuovi oggetti unici e numerose modifiche al bilanciamento di decine di altri oggetti. Sono stati rielaborati 21 Lineage Support, accompagnati da nove aggiunte completamente nuove. Oltre alle due nuove ascendenze druidiche, quasi tutte le ascendenze esistenti hanno ricevuto aggiornamenti al bilanciamento, con alcune che hanno subito revisioni più sostanziali, come il fabbro di Kitava.

Oltre alle abilità dei Druidi, sono state ribilanciate più di novanta abilità attive in tutte le classi. A completamento di questa ampia revisione, l'albero delle abilità è stato ampliato con oltre 250 nuove abilità passive.

Per migliorare la chiarezza dei combattimenti, la densità dei mostri non aumenterà più nelle mappe di livello superiore. Al contrario, la difficoltà e le ricompense saranno proporzionali: invece di un aumento del 40% dei mostri, i nemici forniranno ora il 40% in più di oggetti, il 40% in più di esperienza e avranno il 40% in più di vita, esclusi i boss. Anche i modificatori di velocità dei mostri sono stati ridotti per evitare che si accalchino sui giocatori. Per quanto riguarda i miglioramenti visivi, questo vale anche per la nebbia Delirium, che è stata notevolmente attenuata.

Anche il carico della CPU, il multithreading e l'ottimizzazione delle prestazioni sono stati oggetto di grande attenzione. I giocatori possono aspettarsi un aumento di almeno il 25% della frequenza dei fotogrammi e un numero molto inferiore di picchi, particolarmente evidenti sulle console. Ulteriori miglioramenti delle prestazioni sono in fase di sviluppo e continueranno ad essere implementati nei prossimi mesi.

Sconfiggete la crescente corruzione in Fate of the Vaal

Ritornate all'apice della civiltà Vaal. La regina Atziri, spinta dall'impossibile ricerca dell'eterna giovinezza, si prepara a sacrificare il suo impero. Sottomettete il Royal Architect e i fedeli seguaci di Atziri per resistere a un passato che potrebbe ancora essere riscritto.

Con la corruzione che sta tornando a diffondersi in tutta Wraeclast, sconfiggete l'energia maligna dei fari di Vaal che si ergono dal suolo e reindirizzate la loro essenza. Energizzando i fari, si aprirà un antico tempio che funge da portale per Lira Vaal.

Personalizzate il vostro viaggio

Gli incontri con i fari sbloccano l'accesso alle stanze del tempio. È possibile assemblarne sei per formare una disposizione a propria scelta. Ad ogni partita, alcune stanze resistono mentre altre vengono consumate dalla rovina. Continuando a liberare i fari si ottengono nuove stanze, maggiore complessità e potenziali ricompense sempre più elevate. Sono disponibili più di una dozzina di tipi di stanze, ognuna delle quali offre nemici, meccaniche e ricompense uniche.

La posizione di ogni stanza è importante per ottenere il massimo rendimento. Ad esempio, i giocatori potranno posizionare un comandante per controllare una guarnigione di truppe, rendendo i mostri più difficili da sconfiggere e più remunerativi. Una volta avviato il tempio, alcune stanze si destabilizzeranno, lasciando a voi il compito di aggiungere altre sei stanze ogni volta, aumentando così le dimensioni del tempio. Scoprite medaglioni che modificano il comportamento delle stanze, opportunità di doppia corruzione e meccanismi Vaal sperimentali in grado di sostituire gli arti con quelli meccanici!

Nuove meccaniche di crafting Vaal

Assumete il controllo del potere della Corruzione attraverso speciali meccanismi di creazione che si trovano nel Tempio:

Il trionfo di Juatalotli: altera un oggetto unico Vaal corrotto, sostituendo i suoi modificatori con varianti specifiche Vaal.

Macchina precursore: corrompe le tavolette utilizzando energia antica

Il trionfo di Jiquani: distorce i nuclei dell'anima

Acquisizione di Kishara: tenta di recuperare gli oggetti incastonati nell'equipaggiamento, con risultati variabili!

Affrontate il Royal Architect e un nuovo Pinnacle Boss: Atziri

Xipocado, devoto ad Atziri, si frappone tra il giocatore e l'accesso alle fondamenta del tempio. Sconfiggendolo, si potrà accedere a ulteriori strumenti di creazione e avvicinarsi alla resa dei conti con la regina. Venerata per la sua bellezza senza pari, Atziri era la famigerata regina che condusse i suoi devoti alla rovina; ora è il nuovo Pinnacle Boss. Riscrivete la storia e cambiate il destino dei Vaal.

Una delle ricompense ottenute sconfiggendo la sua forma corrotta è la Atziri's Rule, un nuovo potente bastone che potenzia tutte le gemme corrotte e consente ai giocatori di scambiare punti vita con un aumento dei danni inflitti. Quando viene brandito, i Mirrors of Refraction si manifestano periodicamente sul campo di battaglia; i proiettili sparati contro questi specchi esplodono in una nova che si divide e può propagarsi da uno specchio all'altro, amplificando notevolmente il potenziale offensivo.

Rise of the Abyssals diventa Core

Gli Abyssals rimarranno una meccanica permanente dell'endgame, completa di passivi Atlas e nuove endgame Tablet. Chiudete le fenditure e guadagnate oggetti unici e altre ricompense di valore. La creazione Abyssal e l'Instilling su Waystones sono stati rimossi, per ridurre attriti inutili e ingombro visivo. Per compensare, i modificatori sulle Tablet sono stati notevolmente potenziati. Dopo la sconfitta dell'Arbiter of Ash, i giocatori acquisiranno anche la possibilità di potenziare le tavolette alla qualità Rara con quattro modificatori utilizzando la valuta standard.

Risvegliate il vostro lato selvaggio

The Last of the Druids sarà disponibile contemporaneamente su tutte le piattaforme a partire dal 12 dicembre. I nuovi giocatori potranno partecipare in qualsiasi momento tramite un pacchetto Early Access Supporter, che include l'accesso all'espansione e oggetti cosmetici esclusivi su PC, Steam, PlayStation, Xbox, ed Epic Games Store.