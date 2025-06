Oggi è il World Tetris Day

IL TORNEO MONDIALE “RED BULL TETRIS” PRENDE IL VOLO PER FARE LA STORIA DEL GAMING

Aprono oggi le iscrizioni a Red Bull Tetris, il nuovo ed entusiasmante torneo internazionale di Tetris, che rinnova il celebre videogioco con un gameplay innovativo e sorprendente. I campioni nazionali avranno accesso a una Finale Mondiale senza precedenti: per la prima volta al mondo, una partita ufficiale di Tetris verrà giocata in tempo reale… nel cielo. Il 13 dicembre, a Dubai, oltre 2.000 droni animeranno i tetramini più iconici della storia del gaming.

Le qualificazioni online italiane sono ora aperte fino al 18 ottobre 2025, mettiti alla prova su www.redbull.com/tetrisitaly

In occasione del World Tetris Day, l’iconico puzzle game si appresta a raggiungere nuove vette con l’inizio del torneo globale ad alta quota Red Bull Tetris®, che apre oggi le sue qualificazioni mondiali. Aperto ai giocatori maggiorenni, di tutti i livelli di abilità, il torneo accoglierà partecipanti da ogni parte del mondo, ma solo i migliori potranno accedere alla finale mondiale, che si terrà dall’11 al 13 dicembre 2025 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Qui, l’ultima partita si svolgerà sotto al cielo del deserto, dove più di 2000 droni daranno vita al primo game ufficiale di Tetris giocato dal vivo, proiettato all’interno dell’iconica Cornice di Dubai.

Per competere ufficialmente, i giocatori provenienti da oltre 55 paesi potranno mettere alla prova le proprie abilità su mobile: per l'Italia, visitando il sito www.redbull.com/tetrisitaly si potrà tentare di conquistare un posto in cima alla classifica nazionale. I punteggi migliori verranno invitati a sfidarsi di persona su PC, in un formato 1 contro 1, durante la Finale Nazionale che si terrà in autunno e che offrirà al vincitore la possibilità di rappresentare il proprio paese a Dubai, dove si svolgerà l’epica competizione globale di Red Bull Tetris®.

Con oltre 520 milioni di copie vendute, Tetris è un videogioco leggendario amato e riconosciuto da milioni di persone in tutto il mondo da oltre 40 anni. Con l’intenzione di portare l’esperienza classica su nuove dimensioni, Red Bull Tetris® introduce power-up speciali, il Golden Tetrimino e round rapidi a tempo. Con meccaniche dinamiche, tra cui inversioni di gravità e potenziamenti di velocità, ogni partita promette un’esperienza sempre nuova.

In occasione dell’annuncio globale di questo evento unico, Maya Rogers, Presidente e CEO di The Tetris Company, ha dichiarato: “Tetris unisce le persone da oltre 40 anni, creando legami tra generazioni grazie al suo gameplay senza tempo. La collaborazione con Red Bull per dare vita a una competizione globale rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per noi — un modo per celebrare l’energia, la creatività e la comunità che entrambi i nostri brand ispirano. In Tetris, ci impegniamo per far evolvere il modo in cui le persone vivono il gioco, e questo torneo rappresenta un ulteriore passo significativo per continuare a condividere la gioia di Tetris con il mondo.”