Sandisk per il World Backup Day

SanDisk Extreme PRO® Dual Drive con USB-A e USB-C, prestazioni elevate per la nuova unità che è la più veloce del suo genere, con velocità di lettura fino a 1.000 MB/s1 e velocità di scrittura fino a 900 MB/s - consentendo agli utenti di trasferire un film in 4K (3,97 GB) in meno di 10 secondi o 1.000 foto in meno di 20 secondi e di passare senza problemi da un dispositivo USB-C a uno USB-A, come smartphone, laptop e tablet. Consente inoltre di eseguire automaticamente il backup delle foto, dei video, della musica, dei documenti e dei contatti più recenti con l'applicazione SanDisk Memory Zone sui dispositivi mobili con sistema operativo Android2. A partire da 59,99 euro per il modello da 256 GB3, la nuova unità SanDisk Extreme PRO Dual Solid State Flash è disponibile su Sandisk.com e presso rivenditori selezionati.