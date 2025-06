Italian Game 2025: IVGA, Contest Made in Italy

Italian Game 2025: sul palco degli Italian Video Game Awards le premiazioni del contest per lo sviluppo di videogiochi sul Made in Italy

Il 12 giugno verranno premiati i primi tre classificati dell’iniziativa del MIMIT rivolta a team di studentesse e studenti italiani under 25

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, è lieta di annunciare che nel corso della cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards, in programma per il prossimo 12 giugno a Firenze a partire dalle ore 19.30 presso il Cinema La Compagnia – La casa del Cinema della Regione Toscana, saranno premiati i primi tre classificati di Italian Game 2025.

Italian Game 2025 è la seconda edizione del contest nazionale per lo sviluppo dei videogiochi promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato con la collaborazione di Invitalia che si è avvalsa del supporto IIDEA e di Cyber 4.0 - centro di competenza nazionale per la cybersecurity. Il concorso, rivolto a squadre di studentesse e studenti delle Università, degli ITS Academy italiani e delle Scuole di Formazione specializzate nel settore dei videogiochi, prevede l’ideazione e lo sviluppo di un videogioco per la promozione, la tutela e la valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy. L’iniziativa nasce con la finalità di promuovere, tutelare e valorizzare le eccellenze dell'industria italiana; sfruttare le potenzialità d’innovazione del mercato per stimolare l’auto-imprenditorialità giovanile e rilanciare, con l’apporto dei giovani destinatari del contest, lo sviluppo di idee innovative.

Una commissione di esperti nominata dal MIMIT ha selezionato 14 team che hanno avuto accesso alla fase finale e che, da gennaio ad oggi, hanno lavorato allo sviluppo del proprio progetto con il supporto di alcuni professionisti del settore, selezionati da IIDEA, che li hanno seguiti in qualità di mentor tra cui Domiziana Suprani di Studio Evil, Claudia Molinari di We Are Muesli, Fabio Mosca di AnotheReality, Vincenzo Santalucia, WhiteSock e Roberto Semprebene, Storm in a Teacup.

I finalisti di Italian Game 2025 che saranno presenti alla cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards sono:

2 Hardware con Frame by Frame

con Frame by Frame Aurum con ArsViva

con ArsViva Bitcrafters con Che si mangia?

con Che si mangia? Dreamscape con Custode del Tempo

con Custode del Tempo FoolMoonGames con Motori e Sapori

con Motori e Sapori GameOD con Artisan’s ENIGMA

con Artisan’s ENIGMA Ghiotto con Italy Food Truck

con Italy Food Truck La Banda del For Each con Olivae

con Olivae PARICOS con A Little Italian

con A Little Italian Partheno-Dev con Il Segreto di Nonno Millo

con Il Segreto di Nonno Millo Pitsels con Memorie Su Misura

con Memorie Su Misura SarPro con EatIT

con EatIT SticFeat con Il solito, grazie!

con Il solito, grazie! Team Resonance con Violinum

Gli Italian Video Game Awards sono una manifestazione promossa da IIDEA con lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’industria dei videogiochi italiana. La cerimonia di premiazione della tredicesima edizione si svolge nell’ambito dell’evento business First Playable, in programma dall’11 al 13 giugno a Firenze.

Sarà possibile seguire la cerimonia dal vivo, per chi partecipa a First Playable, presso il Cinema la Compagnia o in diretta streaming sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle ore 19.30 del 12 giugno.

Per saperne di più sugli Italian Video Game Awards 2025, è possibile visitare sito www.firstplayable.it.