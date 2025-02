ARRIVA GOMIBORU - INDIE GAME MADE IN ITALY

La giovane startup Stranogene mostra in un reveal trailer (https://www.youtube.com/watch?v=VMSQYqs2LhA) la sua ultima fatica: un arcade-puzzle investigativo ambientato nel decadente luna park Stampland, un tempo luogo amato e frequentato dalle famiglie e ora del tutto trascurato.

Perché il parco giochi è stato abbandonato e chi è la misteriosa creatura che si aggira tra le diverse attrazioni? Starà ai videogiocatori scoprirlo…

Gomiboru arriverà in early access su Steam nei prossimi mesi, il rilascio completo del gioco avverrà sempre nel corso del 2025.

Il mercato dei videogiochi in Italia è in salute e continua a crescere positivamente. Secondo i dati rilasciati da IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, infatti, nel 2023 il giro d’affari del settore ha superato i 2,3 miliardi di euro, con un trend di crescita del 5% rispetto all’anno precedente e del 28% rispetto al 2019, confermando il nostro Paese tra i primi cinque mercati europei. In questo scenario in costante crescita un ruolo chiave viene “giocato” dai videogiochi indipendenti e Gomiboru, il nuovo videogioco 100% made in Italy di prossima uscita, è tra questi.

Sviluppato dalla giovane startup italiana Stranogene, Gomiboru si presenta ufficialmente con un primo reveal trailer e la pagina di Steam dedicata. Si tratta di un arcade-puzzle investigativo ambientato all’interno del luna park Stampland, un tempo luogo frequentato da famiglie e amici, con tante attrazioni e giostre divertenti, ora in uno stato decadente e abbandonato. In questo primo trailer vediamo Alfred e Otto, intenti a sorvegliare il parco giochi tramite le telecamere di sicurezza, essere improvvisamente sorpresi dalla misteriosa presenza di una creatura rotolante, impegnata nel raccogliere e rimuovere tutti i rifiuti abbandonati nelle diverse aree di Stampland.

Chi è questa misteriosa creatura? Cosa sta cercando di fare? E perché il luna park è finito in questo stato? Starà al videogiocatore scoprirlo, utilizzando la misteriosa creatura tra le diverse aree di gioco - in cui sarà fondamentale sfruttare le leggi della fisica per portare a termine i vari livelli - e interagendo con i diversi personaggi che si incontreranno in-game, come la simpatica famigliola che al termine del trailer si prepara a partire per Stampland, ignara di ciò che incontrerà.

Gomiboru rappresenta solamente l’ultima fatica di Stranogene, nata nel 2023 con l’obiettivo di trasformare l’educazione tradizionale attraverso l’uso innovativo della tecnologia e del gaming, offrendo un modo coinvolgente ed efficace per imparare in modo divertente e stimolante. Esempio di tale approccio è stato il progetto “Munaciello”, uno stealth platform ambientato nel 1800, durante i primi anni del famoso Teatro San Carlo di Napoli e disponibile per Android e iOS.

Nel corso dei prossimi mesi Gomiboru sarà disponibile in early access su Steam, per poi essere rilasciato ufficialmente sempre nel corso del 2025.