Donald Trump scarica Elon Musk: Sono molto deluso da lui, il nostro rapporto forse è finito

Tesla e il suo fondatore Elon Musk come “una minaccia” per la libertà, scatenando una reazione dura da parte di Trump. L’ex presidente, visibilmente deluso, ha ammesso che i rapporti tra loro potrebbero essere ormai irrimediabilmente compromessi. Dopo settimane di tensione, la crisi tra le due icone dell’innovazione sembra aver raggiunto un punto di non ritorno, lasciando aperta solo una domanda: riusciranno a ricucire lo strappo?

Donald Trump rompe il silenzio e risponde duramente a Elon Musk, dopo le critiche rivolte dal fondatore di Tesla al “Big Beautiful Bill”, la legge simbolo dell'ex presidente. "Sono molto deluso da Elon. Non so se avremo ancora un rapporto splendido", ha dichiarato Trump dallo Studio Ovale, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il commento arriva dopo giorni di tensione tra i due. Musk aveva definito il provvedimento un disastro per le finanze pubbliche degli Stati Uniti. Trump, al contrario, lo ha difeso con forza: "Mi è sempre piaciuto Elon. Preferisco che critichi me. La legge è incredibile: è il più grande taglio fiscale della storia americana. Stiamo facendo cose straordinarie per la gente, per il ceto medio, per le piccole imprese. Nessuno ha mai visto niente del genere".

Leggi anche Trump reintroduce il divieto di ingresso negli Stati Uniti per 12 Paesi: motivazioni, Paesi coinvolti ed eccezioni

Musk, in passato vicino all'amministrazione Trump, ha lasciato a fine maggio la guida del Doge, il Dipartimento per l'efficienza governativa. "Elon è arrabbiato perché abbiamo eliminato il mandato che favoriva la vendita di veicoli elettrici. Lui lo sapeva sin dall’inizio, non è cambiato nulla. So che questa decisione gli ha dato fastidio", ha spiegato Trump.

Il presidente ha rivelato anche uno scontro sulle nomine alla Nasa: "Voleva una persona alla guida, ma io non pensavo fosse quella giusta: era un democratico convinto. Capisco che Elon sia arrabbiato. È stato con noi a lungo ed era molto felice. Avevamo un grande rapporto, ma ora non so se potremo continuare così".

Trump ha ricordato il sostegno ricevuto da Musk durante la campagna: "Qui ha detto cose splendide su di me, ha indossato il cappello con la scritta 'Trump aveva ragione su tutto'. Elon mi ha sostenuto, ha fatto campagna per me in Pennsylvania. Penso che avrei vinto comunque, ma il suo appoggio era importante".

Infine, il presidente ha espresso rammarico per l’allontanamento: "Sono deluso perché Elon conosceva bene la legge. Non ha mai avuto problemi finché era con noi. Ora parla male della legge, ma non di me. Forse gli manca stare qui. È qualcosa che succede a molti: se ne vanno e diventano ostili. Non so perché..."