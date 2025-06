Guendalina Dorelli: Crescere accanto a Gloria Guida è stato difficile, ho sempre subito il confronto

Guendalina Dorelli, figlia di due leggende del cinema italiano, ha condiviso oggi le sfide di crescere sotto i riflettori e il peso del confronto con la madre Gloria Guida. Durante la puntata de La volta buona, ha aperto il cuore, raccontando le difficoltà e le emozioni di essere erede di un’icona intramontabile. Un racconto sincero che ci invita a riflettere sul rapporto tra famiglia e fama, e sulla forza di andare avanti nonostante tutto.

Guendalina Dorelli, figlia di Gloria Guida e Johnny Dorelli, è intervenuta oggi, giovedì 5 giugno, durante la puntata del programma La volta buona, raccontando la complessa esperienza di essere figlia di due personaggi amatissimi dal pubblico italiano. In particolare, ha parlato del rapporto con la madre, icona intramontabile del cinema italiano.

Nel corso dell’intervista con Caterina Balivo, la conduttrice ha sottolineato quanto la popolarità e la bellezza di Gloria Guida siano rimaste immutate nel tempo. “Sei la figlia di due genitori famosi, con una mamma famosissima che sembra una ragazzina ancora oggi”, ha detto Balivo, chiedendo a Guendalina se questo avesse mai influenzato il loro legame.

“Forse da piccola ho subito il confronto, perché è bellissima anche oggi”, ha ammesso Dorelli. “Mi chiedono sempre se sia mia sorella. È un complimento che però fanno a lei, non a me. I complimenti erano sempre per la sua bellezza, non per la mia”, ha dichiarato con franchezza.

Guendalina ha poi raccontato di aver ricevuto duri commenti negativi sui social in seguito alla sua prima apparizione a La volta buona. “Massacrata. Mi hanno scritto frasi come: ‘Anche oggi tua mamma è molto più bella di te’, oppure ‘da piccola eri una scimmietta’”, ha rivelato con amarezza.

Nonostante gli attacchi, ha scelto di non farsi abbattere. “Sono tornata comunque. Si sa che succede. L’ho sempre un po’ vissuto questo conflitto con lei”, ha concluso, parlando con sincerità della sua esperienza e della difficoltà di crescere all’ombra di un modello di bellezza e fama tanto forte come quello della madre.