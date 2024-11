Gloria Peritore: Sul ring ho trovato la forza per rinascere e l'amore vero

Gloria Peritore, campionessa mondiale di kickboxing e pugile professionista, ha trasformato la sua passione per gli sport da combattimento in uno strumento di empowerment e sostegno per le donne vittime di violenza. Nel 2020 ha fondato "The Shadow Project", un'associazione che utilizza gli sport da combattimento per promuovere l'equità, la parità di genere e l'inclusione sociale.

Il nome dell'associazione deriva dal soprannome "The Shadow" che Gloria ha acquisito sul ring, simbolo della sua agilità e determinazione. L'obiettivo principale di "The Shadow Project" è fornire supporto alle donne che affrontano situazioni di violenza fisica e psicologica, offrendo loro strumenti per riconquistare la propria autonomia e fiducia.

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, Gloria ha sottolineato l'importanza di utilizzare questa data per evidenziare le risorse disponibili per le donne in difficoltà. Ha enfatizzato la necessità di coinvolgere anche gli uomini nella lotta contro la violenza di genere, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel cambiamento sociale.

Recentemente, "The Shadow Project" ha esteso le sue attività anche negli Stati Uniti, collaborando con il Consolato Generale d'Italia a Filadelfia e Detroit per organizzare eventi di sensibilizzazione e allenamenti con giovani locali. Queste iniziative mirano a diffondere i valori degli sport da combattimento come strumenti per una società più inclusiva e non violenta.

Oltre al suo impegno sociale, Gloria ha recentemente conquistato il titolo EBU Silver dei pesi gallo a Palermo, avvicinandosi al titolo europeo. Durante l'evento, ha ricevuto una proposta di matrimonio da Manuele Raini, suo coach e compagno, suggellando un legame che unisce la passione per lo sport e l'amore reciproco.

Attraverso "The Shadow Project", Gloria Peritore continua a dimostrare come lo sport possa essere un potente strumento di cambiamento sociale, offrendo alle donne le risorse necessarie per superare le difficoltà e riconquistare la propria vita.