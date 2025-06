Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriva oggi su Nintendo Switch 2

L’RPG action-adventure open-world è disponibile per tutti i giocatori di Nintendo, per la prima volta in assoluto, come titolo di lancio di Nintendo Switch 2. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition include sia il gioco base sia la sua espansione Phantom Liberty, assicurando l’esperienza di gioco definitiva in un solo pacchetto. Ambientata a Night City, uno dei mondi più immersivi nel gaming, la storia vede i giocatori vestire i panni del mercenario V, per lottare per la gloria e la sopravvivenza in un futuro oscuro.

Sfruttando le caratteristiche uniche di Nintendo Switch 2, offre ai giocatori il modo più cyberpunk per giocare a Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – sfruttando i Joy-Con 2, la modalità giroscopio o quella mouse per farsi largo tra i nemici, mentre lo schermo touch permette di passare facilmente tra i menu, selezionare le abilità del personaggio o superare i mini-game di hackeraggio come un vero netrunner.

Guarda il trailer:

https://youtu.be/iRswiS_NvgA

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition può essere acquistato da oggi come game card fisica da 64GB o scaricato dal Nintendo eShop per Nintendo Switch 2. Pacchetti aggiuntivi legati alle diverse lingue possono essere scaricati dal Nintendo eShop per Nintendo Switch 2 e potrebbero influire sulle dimensioni finali del gioco. La lista completa delle lingue disponibili in cui il gioco è doppiato include italiano.