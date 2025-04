Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriverà su Nintendo Switch 2

L'RPG d'azione e avventura open-world sarà disponibile per i giocatori Nintendo per la prima volta in assoluto, dando loro l'opportunità di calarsi nei panni del mercenario cyber-potenziato V e combattere per la gloria e la sopravvivenza in un futuro oscuro. I giocatori possono esplorare Night City, uno dei mondi più immersivi del gaming, sia nel gioco base che nella sua espansione di spionaggio-thriller Phantom Liberty , disponibili insieme in un unico pacchetto definitivo.

"Siamo lieti di portare per la prima volta il mondo immersivo del futuro oscuro ai giocatori Nintendo! Grazie al sistema Nintendo Switch 2, puoi trasportarti nella Città dei sogni a casa o in viaggio", ha affermato Adam Badowski, Game Director di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è ottimizzato per ogni modalità di gioco, offrendo ai giocatori Nintendo nuovi ed entusiasmanti modi per aumentare il divertimento nella città del futuro. Il gioco è progettato per sfruttare le nuove funzionalità disponibili con il sistema Nintendo Switch 2, il che significa che i giocatori possono prendere i loro controller Joy-Con™ 2 e provare i controlli di movimento durante il combattimento, attivare la modalità giroscopio per una precisione millimetrica, toccare, scorrere o pizzicare nei menu o negli inventari, oppure usare il Joy-Con 2 (R) come controllo del mouse. "Questo è il modo più cyberpunk di giocare a Cyberpunk 2077 ", ha aggiunto Badowski. "Con ogni nuova funzionalità, i giocatori possono essere al centro dell'azione per diventare l'edgerunner definitivo".

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sarà disponibile per l'acquisto in una scheda di gioco fisica da 64 GB o tramite download sul Nintendo eShop per Nintendo Switch 2. Ulteriori pacchetti di lingue possono essere scaricati dal Nintendo eShop per Nintendo Switch 2, il che potrebbe influire sulle dimensioni finali del gioco.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 su Nintendo Switch 2 - Questa estate, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 sfreccia sulla nuovissima Nintendo Switch 2, portando la magia del leggendario skateboarder direttamente nelle mani dei gamer.Ricostruito da zero per sfruttare al massimo le potenzialità della nuova console, il remake combina tutto ciò che ha reso i titoli originali iconici: skater leggendari, trick spettacolari e una colonna sonora indimenticabile, con nuovi parchi, nuovi skater e una ventata di freschezza che farà felici sia i fan storici che i nuovi arrivati.

LEGGENDE POKÉMON: Z-A SU NINTENDO SWITCH 2 - IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 A FINE 2025Oggi, durante la presentazione Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, The Pokémon Company ha rivelato che l'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 uscirà alla fine del 2025.L'edizione di Leggende Pokémon: Z-A per Nintendo Switch 2 sfrutterà la potenza di questa console per offrire agli Allenatori l'opportunità di esplorare le strade di Luminopoli con una risoluzione e una frequenza delle immagini migliorate.

ELDEN RING TARNISHED EDITION IN ARRIVO SU NINTENDO SWITCH 2 - Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi l'arrivo di tre titoli su Nintendo Switch 2. ELDEN RING Tarnished Edition porta ELDEN RING di Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., il fenomeno campione d'incassi e vincitore di numerosi riconoscimenti come gioco dell'anno, sul nuovo sistema.