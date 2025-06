Survival Kids disponibile da oggi per Nintendo Switch 2

KONAMI e Unity pubblicano oggi Survival Kids, divertente avventura co-op disponibile in esclusiva per Nintendo Switch 2. I giocatori potranno fare squadra in multiplayer locale o online per esplorare ambienti misteriosi, superare sfide collaborative e svelare i segreti di luoghi fantastici arroccati sul dorso di Whurtles vaganti.

Survival Kids è stato progettato da zero come un'avventura multiplayer condivisa, con il pieno supporto alle innovative funzioni social di Nintendo Switch 2.

Squadra in split-screen locale, due console collegate tramite GameShare o chat con giocatori da tutto il mondo via GameChat: l'avventura è più divertente insieme. In qualsiasi modo si scelga di affrontarlo, Survival Kids si presenta come un survival game spensierato in cui la comunicazione e il lavoro di squadra sono fondamentali, con modalità cooperative flessibili che consentono ai giocatori di scegliere se partecipare a una sessione breve o se dedicarsi a un'avventura più complessa.

GameShare consente ai possessori di Nintendo Switch 2 di invitare fino a due amici a unirsi alla propria partita tramite connessione wireless locale, utilizzando un’unica copia di Survival Kids. I giocatori ospiti potranno partecipare da Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, rendendo la condivisione più semplice e immediata.

GameChat migliora ulteriormente le sessioni multiplayer consentendo ai giocatori di comunicare utilizzando il microfono integrato nella console. Chi dispone di una videocamera Nintendo Switch 2 può anche condividere video in diretta, che saranno visualizzati nell'interfaccia utente, rendendo il lavoro di squadra più personale e immersivo.

Survival Kids mescola ostacoli ambientali, fisica real-time e risoluzione condivisa dei problemi per creare momenti di grande interesse: dagli amici che collaborano per trasportare un pesante tronco, a chi vuole cucinare un banchetto per aumentare la resistenza, fino alle pigre giornate trascorse a pescare sulla spiaggia.

Senza favorire meccaniche punitive o sistemi complessi, Survival Kids introduce un approccio intuitivo e accessibile. Fame e inventario non saranno un problema: solo divertimento, scoperta e un costante senso di progressione. Giocatori alle prime armi o veterani della sopravvivenza, tutti potranno godersi il viaggio.

Che si tratti della vostra prima avventura o della centesima spedizione su un'isola inesplorata, Survival Kids è stato progettato per unire tutti i giocatori. Un titolo co-op in cui la sfida è condivisa, le risate sono reali e ogni partita si svolge in modo diverso, a seconda di come e con chi decidere di affrontarla.

Insieme è meglio!Il crafting, l'esplorazione e gli strumenti a disposizione sono tutti progettati per funzionare meglio quando si collabora. Potreste scegliere di abbattere un albero da soli, ma se lavorerete fianco a fianco ai vostri amici lo abbatterete con la metà dello sforzo! Sia che si giochi con gli amici e la famiglia a casa sul divano, sia che si giochi online, solo insieme vivrete la miglior esperienza Survival Kids!

Sopravvivere è semplice!Con un sistema di crafting intuitivo e senza gestione dell'inventario, non avrete bisogno di menu complicati per gestire centinaia di oggetti. Basta raccogliere i materiali necessari per il crafting e il gioco è fatto: è davvero così semplice!

Il paradiso delle isoleI panorami prendono vita grazie a immagini vibranti in stile toon, a una vivace colonna sonora e a effetti audio coinvolgenti. Grazie a meccaniche di gioco semplici e a un'interfaccia utente intuitiva, Survival Kids affascinerà giocatori di tutte le età!

Nuovi orizzontiEsclusiva per Nintendo Switch 2, Survival Kids sfrutterà appieno le caratteristiche uniche di comunicazione e condivisione della console, migliorando l'esperienza gameplay e aumentando il divertimento in multiplayer!