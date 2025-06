Scosse ad Amici 25: dubbi su prof e nuovi arrivi in vista

Scosse ad Amici 25: tra dubbi sui professori e nuovi arrivi, l’attesa cresce. La ripresa dei casting promette sorprese e tensioni, con i finalisti della passata stagione che simbolicamente consegnano le chiavi ai nuovi talenti. Mentre si attendono conferme su professori e concorrenti, il mistero si infittisce: chi saranno gli insegnanti di questa edizione? La sfida è aperta: il futuro di Amici sta per essere scritto.

Ripartono i casting di Amici di Maria De Filippi, lo storico talent show di Canale 5, pronto a inaugurare la sua venticinquesima edizione. Nel promo di lancio, i finalisti della passata stagione cedono simbolicamente le chiavi della casetta ai nuovi aspiranti artisti, mentre cresce l’attesa per scoprire chi saranno i professori del nuovo anno.

Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero confermati Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo. Le incognite maggiori riguardano invece Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, la cui permanenza nel programma non è affatto scontata.

Deborah Lettieri, entrata lo scorso anno al posto di Raimondo Todaro, potrebbe abbandonare il programma dopo una sola edizione. Un messaggio pubblicato sui social, con toni di ringraziamento, è stato interpretato da molti fan come un possibile addio. Tra i nomi in lizza per sostituirla spicca Angelo Madonia, ex ballerino di ‘Ballando con le stelle’. Dopo Todaro, un altro volto del programma di Milly Carlucci potrebbe quindi fare il salto su Canale 5.

Madonia, che ha danzato in coppia con Federica Pellegrini nella scorsa edizione di ‘Ballando’, fu costretto a lasciare il programma per dissidi con la produzione. Un altro nome papabile per la cattedra di danza è Veronica Peparini, volto storico di Amici dal 2013 al 2022 e prossima sposa di Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione. Muller, che ha da poco compiuto 29 anni, ha dichiarato la propria disponibilità a tornare nel talent, anche come professore.

Resta da capire se per la coppia Peparini-Muller ci sarà una sfida “in famiglia” per un posto nel corpo docente. Intanto, anche la posizione di Anna Pettinelli appare incerta: secondo Dagospia, la prof di canto sarebbe pronta a lasciare Amici per assumere il ruolo di opinionista al Grande Fratello. Se la notizia fosse confermata, si aprirebbe un’altra casella da riempire tra i professori del talent.

La produzione è attualmente concentrata sui casting e sulla selezione dei nuovi talenti, ma non si esclude che nei prossimi giorni possano arrivare annunci ufficiali sul nuovo assetto del corpo docente.