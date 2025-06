Michelle Obama: Le mie figlie vogliono distinguersi, anche senza il nostro cognome

In un’intervista a Fox News, Michelle ha condiviso come Malia e Sasha abbiano scelto di affermare la propria indipendenza, distanziandosi dalla notorietà familiare. Un desiderio nato durante l’adolescenza, ora espresso con decisione nelle loro scelte di vita. “Si sono allontanate”, ha spiegato l’ex first lady, dimostrando che il vero successo nasce dalla forza di essere autentici e liberi di scegliere.

Michelle Obama ha raccontato in un’intervista a Fox News come le sue figlie, Malia e Sasha Obama, abbiano scelto di prendere le distanze dal peso del loro cognome e dalla notorietà dei genitori per affermare la propria indipendenza. Un desiderio nato durante l’adolescenza e che oggi si manifesta con decisione nelle loro scelte professionali e personali.

“Si sono allontanate”, ha spiegato l’ex first lady, riferendosi soprattutto a Malia, oggi 26enne, che ha recentemente lavorato a un progetto cinematografico senza firmarlo con il cognome “Obama”. “Ha tolto il cognome. Le abbiamo detto: tanto sapranno comunque che sei tu. Ma abbiamo rispettato il fatto che stia cercando di farsi strada da sola”, ha dichiarato Michelle Obama.

La decisione di Malia riflette una volontà precisa: non dare l’impressione che il successo sia arrivato facilmente o per via del nome di famiglia. “Non vogliono che si pensi che tutto sia stato semplice o regalato. Vogliono sentire di meritarsi ciò che ottengono”, ha spiegato Michelle, sottolineando come entrambe le figlie siano molto attente a dimostrare il proprio impegno e valore.

Oggi Sasha ha 23 anni e, come la sorella, sta cercando la propria strada mantenendo saldi i principi trasmessi dai genitori. “Credo che ora abbiano una comprensione più chiara del motivo per cui abbiamo fatto certe scelte educative. Ci vedono come esseri umani a tutti gli effetti”, ha aggiunto Michelle, parlando del rapporto più maturo con le figlie.

“Non volevano essere delle principesse alla Casa Bianca. Volevano andare oltre, mettersi alla prova, sviluppare forza e determinazione”, ha raccontato, rivelando il carattere deciso e consapevole delle giovani donne cresciute sotto i riflettori ma pronte a costruire il proprio futuro senza scorciatoie.