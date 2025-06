SILENT HILL f in uscita a settembre

Al via oggi i preordini per l’edizione fisica Day One Edition e le edizioni Digital Standard e Digital Deluxe. Svelato nuovo trailer durante il PlayStation State of Play.

Konami ha annunciato la data di uscita di SILENT HILL f, disponibile dal 25 settembre per PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games e Microsoft Windows, preordini fisici e digitali al via oggi. Ambientato nel Giappone degli anni '60, orrore e tensione psicologica si intrecciano in una narrazione indimenticabile che vi porterà a trovare bellezza nel terrore.

Leggi anche KONAMI svela SILENT HILL F

Il nuovo trailer, mostrato durante il PlayStation State of Play, offre un primo sguardo alle creature e ai combattimenti di SILENT HILL f. Il gioco segue le vicende di Shimizu Hinako, adolescente che lotta contro le pressanti aspettative della società nella sua città natale di Ebisugaoka, ora avvolta dalla nebbia e sottoposta a un'inquietante trasformazione. I giocatori dovranno svelare misteri, combattere minacce ultraterrene e affrontare scelte che determineranno il destino di Hinako.

Physical Day One Edition, Digital Standard e Digital Deluxe Edition:

Disponibili in pre-order, le edizioni digitali Standard e Deluxe di SILENT HILL f offrono contenuti bonus unici, tra cui abiti, estratti della colonna sonora, artbook e 48 ore di accesso anticipato. L’edizione fisica Day One, anch’essa in pre-order, include tutti i bonus legati all’acquisto anticipato. Dopo il lancio, i giocatori potranno acquistare il Deluxe Upgrade per arricchire il gioco con i bonus della Deluxe Edition.

Inoltre, i preordini della Day One Edition per PlayStation 5 e XBOX Series X|S includeranno un esclusivo SteelBook® SILENT HILL f. Si prega di verificare la disponibilità presso i rivenditori autorizzati.