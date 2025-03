KONAMI svela SILENT HILL F

KONAMI svela SILENT HILL f: un nuovo inquietante capitolo dell'iconico franchise horror

Il produttore di SILENT HILL 2 remake, Motoi Okamoto, collabora con l'acclamato scrittore Ryukishi07, l'artista kera e i leggendari compositori Akira Yamaoka e Kensuke Inage.

Konami svela i primi dettagli di un nuovo tassello del leggendario franchise SILENT HILL: SILENT HILL f. Ambientato nel Giappone degli anni Sessanta, questo nuovo agghiacciante capitolo immergerà i giocatori in un mondo inquietante e tormentato, dove orrore e tensione si intrecciano in un'esperienza narrativa indimenticabile che vi porterà a trovare bellezza nel terrore.

Una nuova storia ambientata nel Giappone degli anni '60Nella remota città montana di Ebisugaoka, l'adolescente Shimizu Hinako conduce una vita senza particolari problemi, fino a quando una fitta nebbia trasforma la sua casa, un tempo familiare, in un luogo desolato e terrificante. Con la città apparentemente abbandonata e una minaccia sconosciuta e strisciante in agguato nella nebbia, Hinako deve sopravvivere facendosi strada tra i resti spettrali del suo passato, risolvendo intricati enigmi e combattendo entità mostruose.

Di fronte a decisioni impossibili, dovrà scegliere tra bellezza e follia, affrontando gli orrori che lo attendono nella nebbia.

Un visionario racconto horror di Ryukishi07Famoso per Higurashi When They Cry e Umineko When They Cry, l'acclamato scrittore Ryukishi07 porta il proprio caratteristico mix di horror psicologico e storytelling emotivo in SILENT HILL f. Noto per la creazione di coinvolgenti narrazioni che esplorano la natura umana e le aspettative della società, Ryukishi07 descrive il suo coinvolgimento come un'esperienza profondamente personale:

Ancora oggi ricordo la sensazione del mio primo incontro con l'atmosfera soffocante e opprimente di SILENT HILL. Non ha mai smesso di ossessionarmi e affascinarmi. È un onore trovarmi coinvolto in una serie a cui sono molto legato. Ho riversato tutti i miei sforzi in questa storia, tanto che non credo mi dispiacerebbe se fosse la mia ultima creazione.

Per me, la serie SILENT HILL è più di una semplice raccolta di storie, è un mezzo; un modo incredibile e fenomenale di esplorare e sperimentare il cuore e la mente di una persona. Spero che i giocatori la apprezzeranno allo stesso modo. Per tutti i nostri amici d'oltreoceano, spero che vi piacerà dare un'occhiata a come potrebbe essere SILENT HILL se fosse ambientato in un posto un po' diverso, come il Giappone

Un nuovo e audace approccio al genere horrorAl progetto si unisce la celebre illustratrice e designer di mostri kera, nota per il suo lavoro evocativo nei giochi di carte e nella progettazione di mostri. Profondamente ispirata da SILENT HILL 2, kera ha lavorato instancabilmente per creare un'esperienza in grado di rendere onore al franchise e di portarlo, al contempo, verso una nuova direzione.

Il leggendario compositore Akira Yamaoka, figura determinante della serie SILENT HILL per oltre 25 anni, torna a creare agghiaccianti paesaggi sonori in SILENT HILL f. Responsabile della composizione delle musiche del Fog World, Yamaoka fonde melodie ossessionanti con le radici dell'horror psicologico di SILENT HILL per un'esperienza universalmente inquietante che nuovi e vecchi fan impareranno presto ad amare.

Ad accompagnare Akira Yamaoka, il noto compositore Kensuke Inage, responsabile delle musiche dell'Otherworld, per un contrasto unico tra i due mondi di SILENT HILL f. Kensuke è accreditato in oltre 30 opere videoludiche con una maestria distintiva nel fondere elementi musicali giapponesi con stili contemporanei.

Dopo il successo di SILENT HILL 2 remake, il produttore Motoi Okamoto dirige il progetto con la visione di rinvigorire la serie grazie alla sua prima ambientazione giapponese. Okamoto mette in risalto l'approccio unico del gioco al mondo horror, bilanciando i tradizionali elementi psicologici di SILENT HILL con l'estetica distintiva del folklore e della paura giapponese.

Un'esperienza che supera i confiniSILENT HILL f metterà alla prova i giocatori con temi scomodi e tormenti psicologici. Il gioco riflette i costumi e la cultura del Giappone di quell'epoca e offre un'esperienza horror intensa e profondamente emotiva.

I giocatori possono aggiungere fin da ora SILENT HILL f alle proprie wishlist sulle principali piattaforme: PlayStation 5, XBOX Serie X|S, PC via Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store.

I preordini fisici per PlayStation 5 e XBOX Serie X|S saranno disponibili in EMEA presso rivenditori selezionati, e comprenderanno un'edizione limitata SteelBook.