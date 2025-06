Kunitsu-Gami & Street Fighter 6: Oggi su Switch 2

Preparati a provare due titoli Capcom: Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition e l'acclamato dalla critica Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – come mai prima d'ora, dato che entrambi i giochi saranno lanciati insieme a Nintendo Switch 2! Che si tratti di purificare il Seethe con il potere della Fanciulla o di affrontare le strade con combattenti iconici, i giocatori potranno vivere esperienze inedite in entrambi i giochi.

Impugna la tua lama e combatti il ??Seethe in qualsiasi momento e ovunque Kunitsu-Gami: Il sentiero della Dea

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess torna più avvincente ed emozionante che mai come uno dei titoli di lancio di Capcom per Nintendo Switch 2. Questo gioco di strategia d'azione acclamato dalla critica invita i giocatori a immergersi più a fondo nel suo mondo mistico, ora con controlli completamente nuovi, gioco in mobilità e una nuova ed entusiasmante sfida.

Intraprendi un viaggio ultraterreno in cui tattiche astute e danze con la spada in stile kagura si scontrano in un turbine di strategia e azione. Vesti i panni di Soh, l'impavido guardiano incaricato di proteggere la sacra fanciulla, Yoshiro, dagli implacabili Seethe, creature oscure e criptiche che corrompono i pacifici villaggi del Monte Kafuku. Naviga attraverso i mutevoli cicli del giorno e della notte mentre aiuti a purificare terre contaminate, raduna gli abitanti salvati e prendi decisioni tattiche che plasmano il destino di ogni battaglia.

Su Nintendo Switch 2, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess introduce nuove funzionalità per migliorare l'esperienza:

Gioco portatile – Gioca a casa o dovunque ti porti il ??viaggio con le modalità portatile, da tavolo e TV.

Nuovi modi di combattere – Prova i nuovi comandi tramite mouse e giroscopio per scoprire nuovi modi di combattere contro il sinistro Seethe.

Avventurati ancora oltre – Esplora il nuovo contenuto "Impresa ultraterrena", che introduce diverse sfide. Sopravvivi a ogni ondata di nemici, ottieni ricompense per proseguire e punta a raggiungere un punteggio elevato. Questo contenuto extra è ora disponibile anche su tutte le piattaforme esistenti come download gratuito.

La versione per Nintendo Switch 2 include tutti gli aggiornamenti rilasciati in precedenza, portando tutti gli aggiornamenti dei contenuti post-lancio ai nuovi giocatori. Ciò include anche Okami™ collaborazione, che include oggetti a tema come i costumi di Amaterasu e Waka, un aspetto speciale per l'arma, un talismano Mazo unico e una nuova traccia BGM.

Scendi in strada come mai prima d'ora!

L'acclamato dalla critica Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio della nuova console, offrendo ai combattenti modi completamente nuovi di vivere il gioco più venduto! Che tu sia un veterano esperto o un novizio, preparati a lanciarti in una rissa ovunque, in qualsiasi momento, e immergiti in un livello superiore di feroce competizione di combattimento di strada.

Le nuove modalità e funzionalità includono:

Corrispondenza wireless locale – One on One porta tutti i tuoi preferiti Street Fighter 6 personaggi in prima linea per combattere contro qualsiasi rivale tramite la modalità wireless locale! Sfida i tuoi amici che possiedono anche loro una Nintendo Switch 2 e metti alla prova le tue abilità in scontri epici.

Corrispondenza avatar locale – Dai vita al tuo combattente personalizzato negli incontri Avatar, appena aggiunti alla modalità wireless locale. Gioca con il tuo avatar personalizzato del World Tour e usa le mosse appena acquisite che hai imparato durante il tuo viaggio.

Modalità da tavolo – Condividi l'emozione con gli amici usando i Joy-Con 2 e divertiti Street Fighter 6 in modalità da tavolo, consentendo ai giocatori di sfidarsi ovunque!

Battaglia di Gyro – Preparati a dare una scossa alle cose con i Joy-Con mentre due giocatori si sfidano utilizzando i controlli di movimento dinamici, seguendo le stesse regole delle partite uno contro uno.

Concorso di calorie – Questa modalità unica e divertente permette ai giocatori di usare i Joy-Con per eseguire diverse azioni, come sferrare attacchi ed eseguire Super Arti che aumenteranno la tua barra delle calorie. È una gara che mette alla prova sia la tua forza che la tua resistenza!

E non dimenticare i nuovissimi amiibo da collezione di Luke, Jamie e Kimberly, più il set iniziale di carte amiibo con tutti i 22 personaggi del Street Fighter 6 . Il roster del primo anno, con ulteriori pacchetti di espansione in arrivo in futuro! Queste statuette e carte amiibo possono essere caricate nel gioco, sbloccando contenuti di gioco esclusivi e consentendo ai giocatori di salvare facilmente l'equipaggiamento e le impostazioni dei pulsanti del proprio personaggio.

Una nuova edizione per il modo perfetto di giocare

IL Street Fighter 6 è disponibile a partire da oggi su tutte le piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e il nuovo Nintendo Switch 2. Questa edizione include i personaggi e gli scenari pubblicati negli anni 1 e 2, per un totale di 26 personaggi, inclusi il loro Outfit 1, i colori 3-10 e 20 scenari!

Elena si unisce Street Fighter 6 Oggi!

Elena, la maestra di Capoeira, si unisce al Street Fighter 6 .Il roster è disponibile oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam! Nei panni dell'ultimo personaggio dell'Anno 2, i giocatori scopriranno le potenti mosse di Elena nel nuovo livello Reniala Remains. Cerca Elena in tutte e tre le modalità di gioco, tra cui Fighting Ground, scopri Elena come nuova Master in World Tour e usa le sue mosse iconiche nelle battaglie Avatar in Battle Hub!

Giocatori che possiedono Street Fighter 6 con il Pass Personaggio Anno 2 o il Pass Ultimate Anno 2 puoi tuffarti subito nella lotta con Elena, oppure puoi acquistarla separatamente con le Monete Combattente. La maestra di Capoeira amante della natura include anche due Outfit. L'Outfit 1 è ispirato al suo look più recente, creando uno stile fresco ma familiare che enfatizza sia la sua grazia che il suo fisico, mentre l'Outfit 2 è un omaggio al suo look iconico in Street Fighter III: Nuova generazione E Ultra Street Fighter IV. Vestito 2 può essere ottenuto tramite le Monete Combattente o massimizzando il tuo legame con lei nel Tour Mondiale.

Oltre all'aggiornamento di Elena, sono previsti altri aggiornamenti:

Nuovi costumi dell'Outfit 3 per tutti e quattro i personaggi dell'Anno 2, inclusi M. Bison, Terry, Mai ed Elena!