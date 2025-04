Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess su Nintendo Switch 2

Nella presentazione di oggi di Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 4.2.2025, Capcom ha svelato due entusiasmanti titoli di lancio in arrivo sull'attesissimo Nintendo Switch 2, tra cui Street Fighter 6 e Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, in uscita il 5 giugno 2025 ! Street Fighter 6 porta le sue tipiche risse ricche di azione sulla nuovissima piattaforma Nintendo, offrendo nuovi modi di giocare, una nuova entusiasmante modalità e molto altro! Nel frattempo, l'acclamato Kunitsu-Gami: Path of the Goddess mette l'avvincente storia dei Kami nelle mani dei giocatori con nuovissime funzionalità. I giocatori di Nintendo Switch 2 non vedono l'ora di provare ed esplorare entrambi i giochi completamente reinventati.

Street Fighter 6 porta una competizione feroce su Nintendo Switch 2!

L'iconico franchise di giochi di combattimento di Capcom è pronto a tornare in strada con l'uscita di Street Fighter 6 su Nintendo Switch 2! In uscita il 5 giugno 2025 , i combattenti potranno sperimentare tutta l'azione da batticuore e i combattimenti emozionanti, mentre sono in movimento. Che tu sia un veterano esperto o un nuovo arrivato, preparati a tuffarti in una rissa ovunque, in qualsiasi momento e immergiti nel prossimo livello di feroce competizione di combattimento di strada.

Nuove modalità e funzionalità per ogni combattente:

Incontro wireless locale - Uno contro uno porta tutti i tuoi personaggi preferiti di Street Fighter 6 in prima linea per seri combattimenti contro qualsiasi rivale tramite la modalità wireless locale! Sfida i tuoi amici che hanno anche loro Nintendo Switch 2 e metti alla prova le tue abilità in epici scontri.

Incontro Avatar locale : dai vita al tuo combattente personalizzato negli incontri Avatar, appena aggiunti nella modalità Wireless locale. Gioca con il tuo avatar personalizzato dal World Tour e usa le mosse appena acquisite che hai imparato durante il tuo viaggio.

Modi divertenti e unici per combattere con gli amici:

Modalità da tavolo : condividi l'emozione con gli amici usando i Joy-Con™ e divertiti con Street Fighter 6 in modalità da tavolo. I tipi di controllo Classico, Moderno e Dinamico sono stati configurati per i Joy-Con 2, rendendolo un'opportunità perfetta per combattere ovunque.

Gyro Battle – Preparati a dare una scossa alle cose con Gyro Battles. Utilizzando i Joy-Con, due giocatori possono sfidarsi usando controlli di movimento dinamici, il tutto seguendo le stesse regole delle partite uno contro uno.

Calorie Contest – Fai un salto di qualità nella modalità Calorie Contest di Street Fighter 6 ! Questa svolta unica e divertente consente ai giocatori di usare i loro Joy-Con per eseguire varie azioni, come sferrare attacchi ed eseguire Super Arti che accumuleranno Indicatori Calorie. È una gara che mette alla prova sia la tua forza che la tua resistenza!

Amiibo da collezione e carte amiibo

Nuove figure e carte amiibo: Street Fighter 6 pubblicherà figure amiibo da collezione dei personaggi preferiti dai fan Luke, Jamie e Kimberly; disponibili al lancio insieme all'uscita di Nintendo Switch 2. Puoi anche accaparrarti carte amiibo da collezione con lo Starter Pack che include tutti i 22 personaggi da Street Fighter 6 all'Anno 1. In futuro saranno disponibili anche pacchetti booster con nuovi personaggi e design. Queste figure e carte amiibo possono essere caricate nel gioco, sbloccando contenuti di gioco esclusivi.

Figure e carte amiibo personalizzabili: porta la personalizzazione a un livello superiore con le interazioni amiibo. Personalizza e salva l'outfit del tuo personaggio, le impostazioni dei pulsanti sulle figure/carte amiibo e caricale immediatamente nel gioco. Puoi anche usare le figure amiibo di Ryu e Ken da Super Smash Bros.™ per divertirti ancora di più.

Ricompense: ogni personaggio e carta che collezioni, comprese le figure amiibo di Ryu e Ken di Super Smash Bros., sblocca una serie di ricompense esclusive. Sia per le figure amiibo che per le carte, riceverai sfondi per dispositivi e cornici per foto specifici per il personaggio. Inoltre, i possessori di figure amiibo riceveranno anche BGM, sfondo per dispositivi e cornice per foto esclusivi!

Una nuova edizione per il modo perfetto di giocare

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition sarà disponibile il 5 giugno 2025 su tutte le piattaforme, tra cui PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e il nuovo Nintendo Switch 2. Questa edizione include i personaggi e gli stage rilasciati negli anni 1 e 2, per un totale di 26 personaggi, tra cui il loro Outfit 1, Colors 3-10 e 20 stage. La Standard Edition arriverà anche su Nintendo Switch 2!

Maggiori dettagli su Street Fighter 6 per Nintendo Switch 2 saranno presto condivisi, ma per ora restate sintonizzati per tutte le ultime informazioni sul sito ufficiale di Street Fighter 6 !

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess fa il suo debutto mistico come titolo di lancio su Nintendo Switch 2

Capcom ha rivelato che l'amato gioco d'azione Kunitsu-Gami: Path of the Goddess arriverà su Nintendo Switch 2, diventando uno dei primi titoli Capcom per la nuovissima piattaforma.

In questo viaggio mistico, tattiche astute e danze con la spada kagura si scontrano in un turbine di strategia e azione intense. Vesti i panni di Soh, il coraggioso protettore incaricato di difendere la sacra Maiden Yoshiro dalle incessanti ondate di creature ultraterrene note come Seethe. Comanda gli abitanti del villaggio salvati e sfrutta la loro forza mentre esplori, purifichi, elabori strategie e prepari le tue difese attraverso incessanti cicli di giorno e notte. Immergiti in un mondo in cui ogni scelta plasma la battaglia a venire.

Come titolo di lancio per Nintendo Switch 2, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aggiunge al gioco nuove funzionalità:

Avventura in movimento: porta con te il mondo di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ovunque tu vada. Con Nintendo Switch 2, vivi l'avventura emozionante in movimento in modalità portatile, da tavolo o TV.

Controllo rivisitato: migliorato per Nintendo Switch 2 con più modalità di gioco, tra cui controlli tramite mouse e giroscopio.

Una nuova sfida: con questa release saranno introdotti nuovi contenuti extra chiamati "Otherworldly Venture" per una nuova esperienza in aggiunta al gioco base. Questo sarà un aggiornamento gratuito che sarà disponibile anche per le piattaforme esistenti!

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess per Nintendo Switch 2 e tutte le altre piattaforme sarà disponibile come download digitale. Restate sintonizzati per maggiori dettagli sull'uscita di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess su Nintendo Switch 2!

Split Fiction si unisce alla lineup di lancio di Nintendo Switch 2 - Oggi Nintendo ha annunciato che Split Fiction, il gioco cooperativo di Hazelight acclamato dalla critica, arriverà su Nintendo Switch 2 come titolo di lancio! Prendete il vostro compagno e preparatevi a tuffarvi nell'avventura di Zoe e Mio su una nuovissima console Nintendo! La versione Nintendo Switch 2 del gioco offrirà ai giocatori la stessa narrazione dinamica e lo stesso gameplay in continua evoluzione, sfruttando le caratteristiche uniche della console: GameShare e GameChat! GameShare permetterà ai giocatori di giocare in locale con una sola copia del gioco con un altro giocatore sulla propria Nintendo Switch 2, anche se non possiede il gioco.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE E BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD REMASTER SU NINTENDO SWITCH 2 - Nel corso della presentazione odierna Nintendo Direct: Nintendo Switch 2, SQUARE ENIX ha annunciato che due RPG celebrati dalla critica, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE e BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, arriveranno sul tanto atteso nuovo sistema.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition arriverà su Nintendo Switch 2 - L'RPG d'azione e avventura open-world sarà disponibile per i giocatori Nintendo per la prima volta in assoluto, dando loro l'opportunità di calarsi nei panni del mercenario cyber-potenziato V e combattere per la gloria e la sopravvivenza in un futuro oscuro.