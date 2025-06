Concorso per vincere ingressi al cinema per Jurassic World – La rinascita

Fino al 10 agosto 2025 su www.nonfartidivorare.it

Al via il concorso a cura di QMI per vincere con Autanmigliaia di ingressi al cinema per“Jurassic World – La rinascita” Con l’acquisto di almeno due prodotti Autan l’iniziativa“Non farti divorare. Proteggiti con Autan” regala la visionedel nuovo capitolo della saga di Jurassic Parkdistribuito da Universal Pictures

Vinci migliaia di ingressi al cinema per andare a vedere uno dei film più attesi dell’anno, “Jurassic World – La Rinascita”, in uscita il 2 luglio 2025, grazie al concorso instant win “Non farti divorare. Proteggiti con Autan”, attivo fino al 10 agosto per tutti coloro che acquisteranno almeno due prodotti Autan, un repellente e un dopopuntura; sarà possibile partecipare registrandosi sulla landing page www.nonfartidivorare.it.

In palio ogni giorno 20 coppie di buoni cinema per la visione di “Jurassic World – La Rinascita”, diretto da Gareth Edwards e che vede fra i protagonisti Scarlett Joahnsson, Jonathan Bailey, Ed Skrein, Rupert Friend e Mahershala Ali. Un’iniziativa realizzata da QMI in partnership con SC Johnson per il brand Autan e Universal Pictures che mette in palio migliaia di ingressi al cinema da utilizzare presso la rete Stardust®, la prima e la più estesa rete di cinema del nostro Paese, con 2.300 schermi e 550 cinema associati distribuiti in tutto il territorio italiano.

Il bridge creativo della partnership, interamente ideata e realizzata da QMI, agenzia leader nel settore dell’entertainment marketing da oltre 20 anni guidata da Giovanni Cova, fa leva sulla protezione da predatori come le zanzare, sopravvissute dalla preistoria, richiamando il primo film della saga dove proprio una zanzara imprigionata in una goccia d’ambra aveva ridato vita ai dinosauri, creature ormai estinte da milioni di anni.

Per amplificare la comunicazione, accanto a quella tradizionale nei punti vendita, viene associata una promozione digitale, grazie a uno spot dal taglio ironico e dal grande impatto visivo, e che sarà diffuso sui canali social e digital di Autan e di Stardust® per tutta la durata del concorso.