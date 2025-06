Jurassic World - La Rinascita: arrivano i Funko Pop!

Il 2 luglio arriverà al cinema il nuovo capitolo della leggendaria saga dedicata ai dinosauri: Jurassic World - La rinascita.

Vecchie conoscenze, come il Tyrannosaurus, lo Spinosaurus e il Carnotaurus, ma anche inedite e terrificanti nuove creature come il Distorsus Rex, saranno i protagonisti della nuova pellicola in arrivo nei cinema di tutto il mondo.

Per prepararsi al meglio, sullo store ufficiale funkoeurope.com è arrivata la collezione di Pop! dedicata a Jurassic World - La Rinascita!