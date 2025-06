Donald Trump blocca gli studenti stranieri a Harvard e attacca la Columbia per antisemitismo

Trump blocca gli studenti stranieri a Harvard e attacca la Columbia per antisemitismo. Donald Trump ha annunciato il divieto di rilascio dei visti per studenti stranieri diretti all’Università di Harvard, alimentando lo scontro con le principali istituzioni accademiche degli Stati Uniti. L’ex presidente ha motivato la decisione accusando l’ateneo di promuovere idee considerate eccessivamente progressiste. “Ho concluso che è necessario limitare l’ingresso ai cittadini stranieri che condividono certi valori, per proteggere gli interessi nazionali e preservare l’identità americana”, ha dichiarato.