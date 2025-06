Trump e Putin parlano di Ucraina, Iran e attacchi: Nessuna pace immediata. Il leader russo sente anche il Papa

Trump e Putin parlano di Ucraina, Iran e attacchi: nessuna pace all’orizzonte. Dopo una lunga telefonata, l’ex presidente americano definisce il colloquio buono, ma prevede ostacoli significativi per una risoluzione rapida. Putin, invece, insiste sulla necessità di difendere gli interessi russi, mentre il Papa cerca di mediare. La diplomazia appare lontana da una soluzione immediata, lasciando il mondo in assaggio di tensioni ancora lunghe e complesse.

Donald Trump ha annunciato di aver avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, durata circa un’ora e un quarto. Nel suo post su Truth Social, l’ex presidente americano ha definito il dialogo "buono", pur specificando che non porterà a una pace immediata nel conflitto in Ucraina.

"Il presidente Putin ha detto, in maniera molto forte, che dovrà rispondere ai recenti attacchi contro basi russe da parte di Kiev", ha riferito Trump. Nel colloquio, sono stati affrontati anche i raid contro aerei russi e le operazioni militari da entrambe le parti del conflitto.

Leggi anche Ucraina-Russia: Mosca chiede ritiro da quattro regioni per cessate il fuoco

Durante la telefonata non si è parlato solo di Ucraina. Secondo quanto riportato da Trump, è stato affrontato anche il tema dell’Iran e delle sue ambizioni nucleari. "Abbiamo parlato anche dell’Iran e del fatto che il tempo stringe per la sua decisione in merito alle armi nucleari, che deve essere presa rapidamente", ha scritto Trump, sottolineando di aver ribadito a Putin che "l’Iran non può avere l’atomica".

Il leader americano ha aggiunto che Putin si sarebbe detto disponibile a partecipare a colloqui con l’Iran per contribuire a una conclusione veloce della questione. "Su questo credo siamo d’accordo", ha commentato Trump. "L’Iran sta prendendo tempo su una questione così importante, e serve una risposta definitiva in tempi strettissimi".

Intanto, è stata resa pubblica anche una telefonata tra Putin e Papa Leone XIV. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dai media russi. Si tratta del primo contatto telefonico tra il presidente russo e il nuovo Pontefice, ma non sono stati diffusi dettagli sui contenuti della conversazione.