Ucraina, Meloni e i leader UE parlano con Trump: sanzioni alla Russia se non ferma il conflitto

Alla vigilia della prevista telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, i principali leader europei hanno avuto un confronto diretto con il presidente degli Stati Uniti. Come riportato da Downing Street, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno discusso con Trump della crisi in Ucraina. Sostegno europeo a Trump per un cessate il fuoco immediato Durante la conversazione, i capi di Stato e di governo hanno analizzato le conseguenze devastanti della guerra e la necessità di un cessate il fuoco incondizionato. Secondo la portavoce di Starmer, i leader hanno valutato l’ipotesi di nuove sanzioni contro la Russia nel caso in cui non vi sia un impegno concreto da parte di Mosca nei negoziati di pace. Da Palazzo Chigi è stato ribadito il pieno sostegno dell’Italia agli sforzi di Trump per una soluzione giusta e duratura del conflitto. Meloni ha sottolineato l’urgenza di fermare subito le ostilità e ha lodato l’atteggiamento aperto al dialogo da parte ucraina, auspicando che anche la Russia si impegni seriamente attraverso colloqui diretti tra leader. Trump pronto a parlare con Putin e Zelensky L’ex presidente statunitense ha annunciato su Truth Social che intende telefonare a Putin per fermare il bagno di sangue e successivamente sentire anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri esponenti della NATO. L’ultima chiamata tra Trump e Putin risale al mese di marzo. Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, si è mostrato ottimista sull’esito dell’iniziativa, dichiarando che il presidente possiede una forza di personalità unica e che la conversazione potrà sbloccare l’impasse nei negoziati. "Se non ci riesce lui, nessuno può", ha affermato intervistato da ABC News.

